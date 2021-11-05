Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem HacmiTürk Hava Yolları1.350.532.639Garanti Bankası1.124.200.865Emlak Konut GMYO518.794.
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Türk Hava Yolları
|1.350.532.639
|Garanti Bankası
|1.124.200.865
|Emlak Konut GMYO
|518.794.252
|Tüpraş
|501.646.969
|ASELSAN
|357.496.965
|Akbank
|320.070.870
|Kardemir (D)
|304.715.974
|Yapı ve Kredi Bankası
|277.240.761
|Türkiye Sınai Kalkınma Bankası
|254.703.318
|Ereğli Demir Çelik
|244.372.933
|Turkcell
|218.448.766
|Pegasus
|204.656.015
|İş Bankası (C)
|184.452.641
|Sabancı Holding
|169.756.985
|Vakıflar Bankası
|168.435.697
|Koza Altın
|165.362.840
|Petkim
|144.867.697
|Arçelik
|142.498.152
|Ford Otosan
|142.389.240
|Şişe Cam
|128.891.217
AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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