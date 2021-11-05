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Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem HacmiTürk Hava Yolları1.350.532.639Garanti Bankası1.124.200.865Emlak Konut GMYO518.794.

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları1.350.532.639
Garanti Bankası1.124.200.865
Emlak Konut GMYO518.794.252
Tüpraş501.646.969
ASELSAN357.496.965
Akbank320.070.870
Kardemir (D)304.715.974
Yapı ve Kredi Bankası277.240.761
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası254.703.318
Ereğli Demir Çelik244.372.933
Turkcell218.448.766
Pegasus204.656.015
İş Bankası (C)184.452.641
Sabancı Holding169.756.985
Vakıflar Bankası168.435.697
Koza Altın165.362.840
Petkim144.867.697
Arçelik142.498.152
Ford Otosan142.389.240
Şişe Cam128.891.217
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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