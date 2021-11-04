Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem HacmiTürk Hava Yolları1.970.795.142Garanti BBVA1.240.222.
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Türk Hava Yolları
|1.970.795.142
|Garanti BBVA
|1.240.222.001
|Türkiye Sınai Kalkınma Bankası
|455.221.217
|Kardemir (D)
|423.263.451
|Tüpraş
|344.932.882
|İş Bankası (C)
|336.793.931
|TAV Havalimanları
|328.390.851
|Pegasus
|320.291.443
|Akbank
|308.337.586
|Yapı ve Kredi Bankası
|307.329.230
|Ereğli Demir Çelik
|305.329.496
|Şişe Cam
|296.609.673
|Koza Altın
|244.145.862
|Halkbank
|230.514.391
|Vakıflar Bankası
|211.338.581
|Koç Holding
|195.881.434
|Ford Otosan
|187.180.289
|Erbosan
|178.012.820
|Karsan Otomotiv
|166.995.922
|Doğan Holding
|164.392.021
AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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