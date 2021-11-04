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Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem HacmiTürk Hava Yolları1.970.795.142Garanti BBVA1.240.222.

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları1.970.795.142
Garanti BBVA1.240.222.001
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası455.221.217
Kardemir (D)423.263.451
Tüpraş344.932.882
İş Bankası (C)336.793.931
TAV Havalimanları328.390.851
Pegasus320.291.443
Akbank308.337.586
Yapı ve Kredi Bankası307.329.230
Ereğli Demir Çelik305.329.496
Şişe Cam296.609.673
Koza Altın244.145.862
Halkbank230.514.391
Vakıflar Bankası211.338.581
Koç Holding195.881.434
Ford Otosan187.180.289
Erbosan178.012.820
Karsan Otomotiv166.995.922
Doğan Holding164.392.021
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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