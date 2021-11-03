Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Garanti BBVA 2.074.102.424 Türk Hava Yolları 911.404.164 Şişe Cam 694.284.266 Ereğli Demir Çelik 484.499.708 Yapı ve Kredi Bankası 483.483.769 Kardemir (D) 448.992.958 Emlak Konut GMYO 431.970.290 Ford Otosan 395.791.143 Akbank 383.948.635 Tüpraş 310.228.616 Biotrend Çevre ve Enerji 282.099.384 İş Bankası (C) 259.154.394 Koza Altın 246.054.108 ASELSAN 241.130.848 SASA Polyester 226.958.017 Petkim 211.457.249 Türkiye Sınai Kalkınma Bankası 195.411.326 Odaş Elektrik 183.661.006 Gözde Girişim 163.818.683 Gübre Fabrikaları 155.130.688 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri Altının kilogramı 545 bin liraya yükseldi Haberi Kaydet Haberler ›› Ekonomi ›› Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması - Haberler Ekonomi