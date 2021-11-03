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Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem HacmiGaranti BBVA2.074.102.424Türk Hava Yolları911.404.164Şişe Cam694.284.

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Garanti BBVA2.074.102.424
Türk Hava Yolları911.404.164
Şişe Cam694.284.266
Ereğli Demir Çelik484.499.708
Yapı ve Kredi Bankası483.483.769
Kardemir (D)448.992.958
Emlak Konut GMYO431.970.290
Ford Otosan395.791.143
Akbank383.948.635
Tüpraş310.228.616
Biotrend Çevre ve Enerji282.099.384
İş Bankası (C)259.154.394
Koza Altın246.054.108
ASELSAN241.130.848
SASA Polyester226.958.017
Petkim211.457.249
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası195.411.326
Odaş Elektrik183.661.006
Gözde Girişim163.818.683
Gübre Fabrikaları155.130.688
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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