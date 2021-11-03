Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem HacmiGaranti BBVA2.074.102.424Türk Hava Yolları911.404.164Şişe Cam694.284.
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Garanti BBVA
|2.074.102.424
|Türk Hava Yolları
|911.404.164
|Şişe Cam
|694.284.266
|Ereğli Demir Çelik
|484.499.708
|Yapı ve Kredi Bankası
|483.483.769
|Kardemir (D)
|448.992.958
|Emlak Konut GMYO
|431.970.290
|Ford Otosan
|395.791.143
|Akbank
|383.948.635
|Tüpraş
|310.228.616
|Biotrend Çevre ve Enerji
|282.099.384
|İş Bankası (C)
|259.154.394
|Koza Altın
|246.054.108
|ASELSAN
|241.130.848
|SASA Polyester
|226.958.017
|Petkim
|211.457.249
|Türkiye Sınai Kalkınma Bankası
|195.411.326
|Odaş Elektrik
|183.661.006
|Gözde Girişim
|163.818.683
|Gübre Fabrikaları
|155.130.688
AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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