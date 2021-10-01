Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem HacmiGaranti BBVA604.140.999Şişe Cam560.451.671Türk Hava Yolları396.448.
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Garanti BBVA
|604.140.999
|Şişe Cam
|560.451.671
|Türk Hava Yolları
|396.448.151
|Yapı ve Kredi Bankası
|293.281.980
|Tüpraş
|207.264.668
|Biotrend Çevre ve Enerji
|189.420.919
|Akbank
|149.462.499
|ASELSAN
|144.521.689
|Ereğli Demir Çelik
|141.161.079
|Petkim
|140.599.521
|Kardemir (D)
|126.268.681
|Sabancı Holding
|113.301.068
|Arçelik
|104.481.214
|Türk Telekom
|104.391.859
|SASA Polyester
|90.065.989
|Ford Otosan
|82.820.571
|Koza Altın
|81.855.444
|Odaş Elektrik
|68.596.626
|Turkcell
|61.388.604
|İş Bankası (C)
|58.944.066
AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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