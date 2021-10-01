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Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem HacmiGaranti BBVA604.140.999Şişe Cam560.451.671Türk Hava Yolları396.448.

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Garanti BBVA604.140.999
Şişe Cam560.451.671
Türk Hava Yolları396.448.151
Yapı ve Kredi Bankası293.281.980
Tüpraş207.264.668
Biotrend Çevre ve Enerji189.420.919
Akbank149.462.499
ASELSAN144.521.689
Ereğli Demir Çelik141.161.079
Petkim140.599.521
Kardemir (D)126.268.681
Sabancı Holding113.301.068
Arçelik104.481.214
Türk Telekom104.391.859
SASA Polyester90.065.989
Ford Otosan82.820.571
Koza Altın81.855.444
Odaş Elektrik68.596.626
Turkcell61.388.604
İş Bankası (C)58.944.066
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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Haber: Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması - Haberler Ekonomi
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