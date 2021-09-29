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Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem HacmiTürk Hava Yolları586.270.152Garanti BBVA527.849.282Koza Altın308.132.583Tüpraş260.221.

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları586.270.152
Garanti BBVA527.849.282
Koza Altın308.132.583
Tüpraş260.221.667
Şişe Cam242.578.783
Arçelik182.925.109
Akbank151.328.520
SASA Polyester145.370.612
Petkim136.617.062
Ereğli Demir Çelik134.335.751
Yapı ve Kredi Bankası129.693.343
Koza Madencilik126.932.256
Kardemir (D)126.519.044
İş Bankası (C)122.311.428
Sabancı Holding92.023.955
Pegasus82.768.230
Vakıflar Bankası77.086.564
Ford Otosan69.274.201
TAV Havalimanları66.090.167
Aksa62.341.307
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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