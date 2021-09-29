Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem HacmiTürk Hava Yolları586.270.152Garanti BBVA527.849.282Koza Altın308.132.583Tüpraş260.221.
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Türk Hava Yolları
|586.270.152
|Garanti BBVA
|527.849.282
|Koza Altın
|308.132.583
|Tüpraş
|260.221.667
|Şişe Cam
|242.578.783
|Arçelik
|182.925.109
|Akbank
|151.328.520
|SASA Polyester
|145.370.612
|Petkim
|136.617.062
|Ereğli Demir Çelik
|134.335.751
|Yapı ve Kredi Bankası
|129.693.343
|Koza Madencilik
|126.932.256
|Kardemir (D)
|126.519.044
|İş Bankası (C)
|122.311.428
|Sabancı Holding
|92.023.955
|Pegasus
|82.768.230
|Vakıflar Bankası
|77.086.564
|Ford Otosan
|69.274.201
|TAV Havalimanları
|66.090.167
|Aksa
|62.341.307
AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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