Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem HacmiTürk Hava Yolları625.587.402Garanti Bankası544.863.405Tüpraş434.118.640Kardemir (D)271.
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Türk Hava Yolları
|625.587.402
|Garanti Bankası
|544.863.405
|Tüpraş
|434.118.640
|Kardemir (D)
|271.299.167
|Petkim
|214.301.177
|Yapı ve Kredi Bankası
|203.282.850
|Şişe Cam
|180.232.510
|Ereğli Demir Çelik
|166.643.609
|Sabancı Holding
|154.595.799
|Akbank
|128.092.398
|Pegasus
|122.698.581
|Koza Altın
|113.676.171
|Arçelik
|105.736.191
|İş Bankası (C)
|98.616.280
|Doğan Holding
|94.808.807
|SASA Polyester
|92.387.961
|Bim Mağazalar
|83.653.879
|Fenerbahçe Futbol
|81.858.596
|Koza Madencilik
|72.880.936
|Odaş Elektrik
|66.243.754
AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
500