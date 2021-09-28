Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 625.587.402 Garanti Bankası 544.863.405 Tüpraş 434.118.640 Kardemir (D) 271.299.167 Petkim 214.301.177 Yapı ve Kredi Bankası 203.282.850 Şişe Cam 180.232.510 Ereğli Demir Çelik 166.643.609 Sabancı Holding 154.595.799 Akbank 128.092.398 Pegasus 122.698.581 Koza Altın 113.676.171 Arçelik 105.736.191 İş Bankası (C) 98.616.280 Doğan Holding 94.808.807 SASA Polyester 92.387.961 Bim Mağazalar 83.653.879 Fenerbahçe Futbol 81.858.596 Koza Madencilik 72.880.936 Odaş Elektrik 66.243.754 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri Altının kilogramı 497 bin 200 liraya geriledi Haberler ›› Ekonomi ›› Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması - Haberler Ekonomi Çok Okunan Haberler