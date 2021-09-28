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Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem HacmiTürk Hava Yolları625.587.402Garanti Bankası544.863.405Tüpraş434.118.640Kardemir (D)271.

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları625.587.402
Garanti Bankası544.863.405
Tüpraş434.118.640
Kardemir (D)271.299.167
Petkim214.301.177
Yapı ve Kredi Bankası203.282.850
Şişe Cam180.232.510
Ereğli Demir Çelik166.643.609
Sabancı Holding154.595.799
Akbank128.092.398
Pegasus122.698.581
Koza Altın113.676.171
Arçelik105.736.191
İş Bankası (C)98.616.280
Doğan Holding94.808.807
SASA Polyester92.387.961
Bim Mağazalar83.653.879
Fenerbahçe Futbol81.858.596
Koza Madencilik72.880.936
Odaş Elektrik66.243.754
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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Haber: Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması - Haberler Ekonomi
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