Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 705.406.931 Garanti BBVA 618.909.501 Şişe Cam 257.252.427 Kardemir (D) 246.741.052 Yapı ve Kredi Bankası 242.685.972 Tüpraş 241.733.343 Petkim 241.254.106 Pegasus 227.980.338 Ereğli Demir Çelik 198.965.579 SASA Polyester 183.502.846 Arçelik 132.342.462 TAV Havalimanları 131.600.060 Sabancı Holding 119.599.594 İş Bankası (C) 113.644.057 Akbank 110.845.227 Ford Otosan 96.971.627 Fenerbahçe Futbol 90.202.428 Koza Altın 87.841.151 Bim Mağazalar 86.532.143 Çimsa 81.341.474 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri Haberler ›› Ekonomi ›› Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması - Haberler Ekonomi Çok Okunan Haberler