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Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem HacmiTürk Hava Yolları705.406.931Garanti BBVA618.909.501Şişe Cam257.252.427Kardemir (D)246.

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları705.406.931
Garanti BBVA618.909.501
Şişe Cam257.252.427
Kardemir (D)246.741.052
Yapı ve Kredi Bankası242.685.972
Tüpraş241.733.343
Petkim241.254.106
Pegasus227.980.338
Ereğli Demir Çelik198.965.579
SASA Polyester183.502.846
Arçelik132.342.462
TAV Havalimanları131.600.060
Sabancı Holding119.599.594
İş Bankası (C)113.644.057
Akbank110.845.227
Ford Otosan96.971.627
Fenerbahçe Futbol90.202.428
Koza Altın87.841.151
Bim Mağazalar86.532.143
Çimsa81.341.474
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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Haber: Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması - Haberler Ekonomi
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