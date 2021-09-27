Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem HacmiTürk Hava Yolları705.406.931Garanti BBVA618.909.501Şişe Cam257.252.427Kardemir (D)246.
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Türk Hava Yolları
|705.406.931
|Garanti BBVA
|618.909.501
|Şişe Cam
|257.252.427
|Kardemir (D)
|246.741.052
|Yapı ve Kredi Bankası
|242.685.972
|Tüpraş
|241.733.343
|Petkim
|241.254.106
|Pegasus
|227.980.338
|Ereğli Demir Çelik
|198.965.579
|SASA Polyester
|183.502.846
|Arçelik
|132.342.462
|TAV Havalimanları
|131.600.060
|Sabancı Holding
|119.599.594
|İş Bankası (C)
|113.644.057
|Akbank
|110.845.227
|Ford Otosan
|96.971.627
|Fenerbahçe Futbol
|90.202.428
|Koza Altın
|87.841.151
|Bim Mağazalar
|86.532.143
|Çimsa
|81.341.474
AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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