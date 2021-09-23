Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Garanti Bankası 603.616.397 Ereğli Demir Çelik 457.766.515 Türk Hava Yolları 405.709.921 Tüpraş 261.219.394 SASA Polyester 216.006.091 Kardemir (D) 199.098.690 Yapı ve Kredi Bankası 197.093.332 Koza Altın 189.403.059 Koza Madencilik 175.719.472 Akbank 157.110.469 Şişe Cam 150.785.338 Petkim 143.260.368 İş Bankası (C) 132.444.765 Pegasus 101.550.659 ASELSAN 88.636.372 Karsan Otomotiv 88.123.374 Koç Holding 80.810.914 Bera Holding 60.562.242 Sabancı Holding 59.842.362 Tofaş Oto Fabrikası 57.556.653 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri Altının kilogramı 492 bin liraya yükseldi Haberler ›› Ekonomi ›› Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması - Haberler Ekonomi Çok Okunan Haberler