Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem HacmiGaranti Bankası603.616.397Ereğli Demir Çelik457.766.515Türk Hava Yolları405.709.
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|603.616.397
|Ereğli Demir Çelik
|457.766.515
|Türk Hava Yolları
|405.709.921
|Tüpraş
|261.219.394
|SASA Polyester
|216.006.091
|Kardemir (D)
|199.098.690
|Yapı ve Kredi Bankası
|197.093.332
|Koza Altın
|189.403.059
|Koza Madencilik
|175.719.472
|Akbank
|157.110.469
|Şişe Cam
|150.785.338
|Petkim
|143.260.368
|İş Bankası (C)
|132.444.765
|Pegasus
|101.550.659
|ASELSAN
|88.636.372
|Karsan Otomotiv
|88.123.374
|Koç Holding
|80.810.914
|Bera Holding
|60.562.242
|Sabancı Holding
|59.842.362
|Tofaş Oto Fabrikası
|57.556.653
AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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