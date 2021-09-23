Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması - Haberler Ekonomi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem HacmiGaranti Bankası603.616.397Ereğli Demir Çelik457.766.515Türk Hava Yolları405.709.

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Garanti Bankası603.616.397
Ereğli Demir Çelik457.766.515
Türk Hava Yolları405.709.921
Tüpraş261.219.394
SASA Polyester216.006.091
Kardemir (D)199.098.690
Yapı ve Kredi Bankası197.093.332
Koza Altın189.403.059
Koza Madencilik175.719.472
Akbank157.110.469
Şişe Cam150.785.338
Petkim143.260.368
İş Bankası (C)132.444.765
Pegasus101.550.659
ASELSAN88.636.372
Karsan Otomotiv88.123.374
Koç Holding80.810.914
Bera Holding60.562.242
Sabancı Holding59.842.362
Tofaş Oto Fabrikası57.556.653
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
Altının kilogramı 492 bin liraya yükseldi

Altının kilogramı 492 bin liraya yükseldi
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Mehmet Muş Meral Akşener Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Buray Ebru Gündeş Acun Ilıcalı Caner Cindoruk
Spor Mesut Özil Abdullah Avcı Ali Palabıyık Nihat Özdemir Hamit Altıntop
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Şenol Güneş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 23.09.2021 14:29:27. #1.17#