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Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem HacmiTürk Hava Yolları621.882.789Garanti Bankası454.186.295Ereğli Demir Çelik390.633.

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları621.882.789
Garanti Bankası454.186.295
Ereğli Demir Çelik390.633.725
Kardemir (D)343.469.669
Petkim302.283.865
Tüpraş242.279.742
Şişe Cam189.194.614
Yapı ve Kredi Bankası168.760.693
Akbank135.099.395
Pegasus119.119.906
İş Bankası (C)100.388.759
Koç Holding72.238.675
SASA Polyester66.784.639
Koza Altın64.743.114
Gübre Fabrikaları57.482.237
TAV Havalimanları56.579.369
Torunlar GMYO55.623.251
ASELSAN54.497.983
Ford Otosan53.823.085
Koza Madencilik43.540.134
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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