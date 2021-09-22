Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem HacmiTürk Hava Yolları621.882.789Garanti Bankası454.186.295Ereğli Demir Çelik390.633.
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Türk Hava Yolları
|621.882.789
|Garanti Bankası
|454.186.295
|Ereğli Demir Çelik
|390.633.725
|Kardemir (D)
|343.469.669
|Petkim
|302.283.865
|Tüpraş
|242.279.742
|Şişe Cam
|189.194.614
|Yapı ve Kredi Bankası
|168.760.693
|Akbank
|135.099.395
|Pegasus
|119.119.906
|İş Bankası (C)
|100.388.759
|Koç Holding
|72.238.675
|SASA Polyester
|66.784.639
|Koza Altın
|64.743.114
|Gübre Fabrikaları
|57.482.237
|TAV Havalimanları
|56.579.369
|Torunlar GMYO
|55.623.251
|ASELSAN
|54.497.983
|Ford Otosan
|53.823.085
|Koza Madencilik
|43.540.134
AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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