Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem HacmiTürk Hava Yolları686.913.313Garanti BBVA523.831.532Tüpraş286.197.588Şişe Cam264.156.
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Türk Hava Yolları
|686.913.313
|Garanti BBVA
|523.831.532
|Tüpraş
|286.197.588
|Şişe Cam
|264.156.701
|Yapı ve Kredi Bankası
|209.173.417
|Kardemir (D)
|180.417.235
|Ereğli Demir Çelik
|174.012.572
|Petkim
|170.808.326
|Koza Altın
|131.055.926
|Akbank
|128.650.992
|SASA Polyester
|125.286.764
|Emlak Konut GMYO
|107.424.805
|Pegasus
|106.820.988
|TAV Havalimanları
|96.505.364
|ASELSAN
|93.729.320
|İş Bankası (C)
|93.192.103
|Koç Holding
|84.456.995
|Koza Madencilik
|80.296.264
|Sabancı Holding
|66.984.059
|Ford Otosan
|66.596.037
AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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