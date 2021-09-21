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Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem HacmiTürk Hava Yolları686.913.313Garanti BBVA523.831.532Tüpraş286.197.588Şişe Cam264.156.

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları686.913.313
Garanti BBVA523.831.532
Tüpraş286.197.588
Şişe Cam264.156.701
Yapı ve Kredi Bankası209.173.417
Kardemir (D)180.417.235
Ereğli Demir Çelik174.012.572
Petkim170.808.326
Koza Altın131.055.926
Akbank128.650.992
SASA Polyester125.286.764
Emlak Konut GMYO107.424.805
Pegasus106.820.988
TAV Havalimanları96.505.364
ASELSAN93.729.320
İş Bankası (C)93.192.103
Koç Holding84.456.995
Koza Madencilik80.296.264
Sabancı Holding66.984.059
Ford Otosan66.596.037
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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