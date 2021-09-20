Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem HacmiTürk Hava Yolları481.489.299Garanti BBVA360.719.707Tüpraş245.766.
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Türk Hava Yolları
|481.489.299
|Garanti BBVA
|360.719.707
|Tüpraş
|245.766.379
|Ereğli Demir Çelik
|216.358.339
|Şişe Cam
|214.095.514
|Petkim
|205.324.546
|Kardemir (D)
|179.737.596
|Yapı ve Kredi Bankası
|167.483.142
|Emlak Konut GMYO
|146.835.514
|Pegasus
|138.553.909
|Koza Altın
|124.559.916
|Akbank
|114.504.409
|İş Bankası (C)
|103.314.704
|Arçelik
|100.309.329
|Koç Holding
|93.409.568
|Koza Madencilik
|84.578.382
|SASA Polyester
|81.241.823
|ASELSAN
|73.947.273
|Fenerbahçe Futbol
|72.171.794
|TAV Havalimanları
|59.661.728
AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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