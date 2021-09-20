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Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem HacmiTürk Hava Yolları481.489.299Garanti BBVA360.719.707Tüpraş245.766.

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları481.489.299
Garanti BBVA360.719.707
Tüpraş245.766.379
Ereğli Demir Çelik216.358.339
Şişe Cam214.095.514
Petkim205.324.546
Kardemir (D)179.737.596
Yapı ve Kredi Bankası167.483.142
Emlak Konut GMYO146.835.514
Pegasus138.553.909
Koza Altın124.559.916
Akbank114.504.409
İş Bankası (C)103.314.704
Arçelik100.309.329
Koç Holding93.409.568
Koza Madencilik84.578.382
SASA Polyester81.241.823
ASELSAN73.947.273
Fenerbahçe Futbol72.171.794
TAV Havalimanları59.661.728
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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Haber: Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması - Haberler Ekonomi
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