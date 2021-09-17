Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem HacmiTürk Hava Yolları848.127.214Garanti BBVA600.006.353Tüpraş291.131.
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Türk Hava Yolları
|848.127.214
|Garanti BBVA
|600.006.353
|Tüpraş
|291.131.555
|Yapı ve Kredi Bankası
|229.349.149
|Kardemir (D)
|218.243.279
|Koza Altın
|217.095.550
|Ereğli Demir Çelik
|202.512.675
|Koza Madencilik
|180.599.158
|Petkim
|173.934.073
|Halkbank
|172.915.408
|Pegasus
|159.540.446
|Tofaş Oto Fabrikası
|100.172.664
|Şişe Cam
|99.344.247
|SASA Polyester
|92.211.969
|Akbank
|81.187.359
|Koç Holding
|79.316.026
|Esenboğa Elektrik
|79.121.368
|TAV Havalimanları
|78.999.007
|Arçelik
|66.683.423
|İş Bankası (C)
|64.778.750
AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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