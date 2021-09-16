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Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem HacmiGaranti Bankası788.418.208Türk Hava Yolları346.633.405Tüpraş283.179.092Koza Altın244.

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Garanti Bankası788.418.208
Türk Hava Yolları346.633.405
Tüpraş283.179.092
Koza Altın244.283.725
Şişe Cam206.252.532
Ereğli Demir Çelik193.627.547
Yapı ve Kredi Bankası174.571.533
Kardemir (D)171.610.720
Petkim164.152.229
Esenboğa Elektrik146.148.587
Koç Holding143.217.406
Akbank124.810.225
SASA Polyester116.931.846
Koza Madencilik105.166.854
Ford Otosan97.097.253
Kordsa Teknik Tekstil88.856.069
Emlak Konut GMYO77.393.870
İş Bankası (C)76.705.663
ASELSAN70.364.852
Turkcell69.871.794
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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Haber: Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması - Haberler Ekonomi
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