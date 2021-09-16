Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem HacmiGaranti Bankası788.418.208Türk Hava Yolları346.633.405Tüpraş283.179.092Koza Altın244.
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|788.418.208
|Türk Hava Yolları
|346.633.405
|Tüpraş
|283.179.092
|Koza Altın
|244.283.725
|Şişe Cam
|206.252.532
|Ereğli Demir Çelik
|193.627.547
|Yapı ve Kredi Bankası
|174.571.533
|Kardemir (D)
|171.610.720
|Petkim
|164.152.229
|Esenboğa Elektrik
|146.148.587
|Koç Holding
|143.217.406
|Akbank
|124.810.225
|SASA Polyester
|116.931.846
|Koza Madencilik
|105.166.854
|Ford Otosan
|97.097.253
|Kordsa Teknik Tekstil
|88.856.069
|Emlak Konut GMYO
|77.393.870
|İş Bankası (C)
|76.705.663
|ASELSAN
|70.364.852
|Turkcell
|69.871.794
AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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