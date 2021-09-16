Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Garanti Bankası 788.418.208 Türk Hava Yolları 346.633.405 Tüpraş 283.179.092 Koza Altın 244.283.725 Şişe Cam 206.252.532 Ereğli Demir Çelik 193.627.547 Yapı ve Kredi Bankası 174.571.533 Kardemir (D) 171.610.720 Petkim 164.152.229 Esenboğa Elektrik 146.148.587 Koç Holding 143.217.406 Akbank 124.810.225 SASA Polyester 116.931.846 Koza Madencilik 105.166.854 Ford Otosan 97.097.253 Kordsa Teknik Tekstil 88.856.069 Emlak Konut GMYO 77.393.870 İş Bankası (C) 76.705.663 ASELSAN 70.364.852 Turkcell 69.871.794 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri Altının kilogramı 487 bin 400 liraya yükseldi Haberler ›› Ekonomi ›› Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması - Haberler Ekonomi Çok Okunan Haberler