Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Garanti Bankası 437.406.751 Tüpraş 406.314.742 Kardemir (D) 326.020.470 Yapı ve Kredi Bankası 260.664.359 Şişe Cam 247.732.885 Türk Hava Yolları 229.089.353 Ereğli Demir Çelik 168.213.740 Tofaş Oto Fabrikası 117.159.917 Koç Holding 105.321.755 Halkbank 101.140.692 Akbank 96.167.080 Bim Mağazalar 94.838.865 İş Bankası (C) 92.415.690 Bera Holding 85.099.816 Koza Altın 82.153.222 Ford Otosan 81.633.260 Doğuş Otomotiv 78.400.694 Petkim 71.825.383 SASA Polyester 70.292.788 Kordsa Teknik Tekstil 66.870.327 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri Altının kilogramı 485 bin 400 liraya yükseldi Haberler ›› Ekonomi ›› Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması - Haberler Ekonomi Çok Okunan Haberler