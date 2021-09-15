Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem HacmiGaranti Bankası437.406.751Tüpraş406.314.742Kardemir (D)326.020.
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|437.406.751
|Tüpraş
|406.314.742
|Kardemir (D)
|326.020.470
|Yapı ve Kredi Bankası
|260.664.359
|Şişe Cam
|247.732.885
|Türk Hava Yolları
|229.089.353
|Ereğli Demir Çelik
|168.213.740
|Tofaş Oto Fabrikası
|117.159.917
|Koç Holding
|105.321.755
|Halkbank
|101.140.692
|Akbank
|96.167.080
|Bim Mağazalar
|94.838.865
|İş Bankası (C)
|92.415.690
|Bera Holding
|85.099.816
|Koza Altın
|82.153.222
|Ford Otosan
|81.633.260
|Doğuş Otomotiv
|78.400.694
|Petkim
|71.825.383
|SASA Polyester
|70.292.788
|Kordsa Teknik Tekstil
|66.870.327
AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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