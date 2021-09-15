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Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem HacmiGaranti Bankası437.406.751Tüpraş406.314.742Kardemir (D)326.020.

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Garanti Bankası437.406.751
Tüpraş406.314.742
Kardemir (D)326.020.470
Yapı ve Kredi Bankası260.664.359
Şişe Cam247.732.885
Türk Hava Yolları229.089.353
Ereğli Demir Çelik168.213.740
Tofaş Oto Fabrikası117.159.917
Koç Holding105.321.755
Halkbank101.140.692
Akbank96.167.080
Bim Mağazalar94.838.865
İş Bankası (C)92.415.690
Bera Holding85.099.816
Koza Altın82.153.222
Ford Otosan81.633.260
Doğuş Otomotiv78.400.694
Petkim71.825.383
SASA Polyester70.292.788
Kordsa Teknik Tekstil66.870.327
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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Haber: Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması - Haberler Ekonomi
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