Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Tüpraş 504.639.463 Garanti Bankası 498.261.591 Petkim 255.119.736 Türk Hava Yolları 241.418.220 Yapı ve Kredi Bankası 227.789.987 Akbank 155.355.924 Şişe Cam 138.812.022 Kardemir (D) 134.595.146 Tofaş Oto Fabrikası 129.353.972 Koza Altın 128.417.649 Ereğli Demir Çelik 125.713.158 Doğan Holding 123.722.795 Galatasaray Sportif 99.939.804 Koza Madencilik 99.859.268 İş Bankası (C) 88.388.329 Fenerbahçe Futbol 79.838.172 SASA Polyester 69.700.897 Arçelik 66.301.718 Teknosa İç ve Dış Ticaret 66.183.221 Doğuş Otomotiv 65.995.384 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri Altının kilogramı 485 bin 400 liraya yükseldi Haberler ›› Ekonomi ›› Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması - Haberler Ekonomi Çok Okunan Haberler