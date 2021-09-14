Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem HacmiTüpraş504.639.463Garanti Bankası498.261.591Petkim255.119.736Türk Hava Yolları241.418.
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Tüpraş
|504.639.463
|Garanti Bankası
|498.261.591
|Petkim
|255.119.736
|Türk Hava Yolları
|241.418.220
|Yapı ve Kredi Bankası
|227.789.987
|Akbank
|155.355.924
|Şişe Cam
|138.812.022
|Kardemir (D)
|134.595.146
|Tofaş Oto Fabrikası
|129.353.972
|Koza Altın
|128.417.649
|Ereğli Demir Çelik
|125.713.158
|Doğan Holding
|123.722.795
|Galatasaray Sportif
|99.939.804
|Koza Madencilik
|99.859.268
|İş Bankası (C)
|88.388.329
|Fenerbahçe Futbol
|79.838.172
|SASA Polyester
|69.700.897
|Arçelik
|66.301.718
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|66.183.221
|Doğuş Otomotiv
|65.995.384
AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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