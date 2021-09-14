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Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem HacmiTüpraş504.639.463Garanti Bankası498.261.591Petkim255.119.736Türk Hava Yolları241.418.

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Tüpraş504.639.463
Garanti Bankası498.261.591
Petkim255.119.736
Türk Hava Yolları241.418.220
Yapı ve Kredi Bankası227.789.987
Akbank155.355.924
Şişe Cam138.812.022
Kardemir (D)134.595.146
Tofaş Oto Fabrikası129.353.972
Koza Altın128.417.649
Ereğli Demir Çelik125.713.158
Doğan Holding123.722.795
Galatasaray Sportif99.939.804
Koza Madencilik99.859.268
İş Bankası (C)88.388.329
Fenerbahçe Futbol79.838.172
SASA Polyester69.700.897
Arçelik66.301.718
Teknosa İç ve Dış Ticaret66.183.221
Doğuş Otomotiv65.995.384
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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Haber: Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması - Haberler Ekonomi
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