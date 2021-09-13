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Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem HacmiGaranti Bankası632.338.334Koza Altın365.202.071Koza Madencilik304.776.

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Garanti Bankası632.338.334
Koza Altın365.202.071
Koza Madencilik304.776.013
Yapı ve Kredi Bankası296.526.635
Türk Hava Yolları224.424.039
Şişe Cam196.779.999
Akbank186.645.199
Ereğli Demir Çelik184.084.987
Tüpraş170.999.705
Petkim137.181.228
Kardemir (D)119.294.677
İş Bankası (C)105.238.075
Tofaş Oto Fabrikası104.934.546
İpek Doğal Enerji101.553.821
Emlak Konut GMYO100.143.456
SASA Polyester69.896.923
Pegasus68.794.264
Alarko Holding67.425.947
Arçelik66.918.280
Doğuş Otomotiv62.735.210
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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Haber: Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması - Haberler Ekonomi
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