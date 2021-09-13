Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem HacmiGaranti Bankası632.338.334Koza Altın365.202.071Koza Madencilik304.776.
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|632.338.334
|Koza Altın
|365.202.071
|Koza Madencilik
|304.776.013
|Yapı ve Kredi Bankası
|296.526.635
|Türk Hava Yolları
|224.424.039
|Şişe Cam
|196.779.999
|Akbank
|186.645.199
|Ereğli Demir Çelik
|184.084.987
|Tüpraş
|170.999.705
|Petkim
|137.181.228
|Kardemir (D)
|119.294.677
|İş Bankası (C)
|105.238.075
|Tofaş Oto Fabrikası
|104.934.546
|İpek Doğal Enerji
|101.553.821
|Emlak Konut GMYO
|100.143.456
|SASA Polyester
|69.896.923
|Pegasus
|68.794.264
|Alarko Holding
|67.425.947
|Arçelik
|66.918.280
|Doğuş Otomotiv
|62.735.210
AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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