Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem HacmiGaranti BBVA828.813.096Türk Hava Yolları349.051.729Yapı ve Kredi Bankası295.571.
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Garanti BBVA
|828.813.096
|Türk Hava Yolları
|349.051.729
|Yapı ve Kredi Bankası
|295.571.233
|Kardemir (D)
|252.478.688
|Ford Otosan
|197.029.057
|Akbank
|168.169.864
|Ereğli Demir Çelik
|164.946.718
|Tüpraş
|129.553.293
|Tofaş Oto Fabrikası
|122.691.189
|İş Bankası (C)
|113.240.085
|Petkim
|107.531.030
|Koç Holding
|103.174.664
|Şişe Cam
|101.706.397
|Arçelik
|97.319.956
|Koza Altın
|96.668.343
|Karsan Otomotiv
|84.357.543
|Emlak Konut GMYO
|82.324.161
|Bim Mağazalar
|68.382.666
|Pegasus
|65.552.799
|Doğuş Otomotiv
|62.730.014
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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