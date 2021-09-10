Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem HacmiGaranti BBVA828.813.096Türk Hava Yolları349.051.729Yapı ve Kredi Bankası295.571.

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Garanti BBVA 828.813.096 Türk Hava Yolları 349.051.729 Yapı ve Kredi Bankası 295.571.233 Kardemir (D) 252.478.688 Ford Otosan 197.029.057 Akbank 168.169.864 Ereğli Demir Çelik 164.946.718 Tüpraş 129.553.293 Tofaş Oto Fabrikası 122.691.189 İş Bankası (C) 113.240.085 Petkim 107.531.030 Koç Holding 103.174.664 Şişe Cam 101.706.397 Arçelik 97.319.956 Koza Altın 96.668.343 Karsan Otomotiv 84.357.543 Emlak Konut GMYO 82.324.161 Bim Mağazalar 68.382.666 Pegasus 65.552.799 Doğuş Otomotiv 62.730.014 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara Bankalar kalp rahatsızlığı ve kanser hastalığı olan vatandaşlara kredi vermiyor: Hayat sigortası yapmayız