Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
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Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem HacmiGaranti BBVA828.813.096Türk Hava Yolları349.051.729Yapı ve Kredi Bankası295.571.

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Garanti BBVA828.813.096
Türk Hava Yolları349.051.729
Yapı ve Kredi Bankası295.571.233
Kardemir (D)252.478.688
Ford Otosan197.029.057
Akbank168.169.864
Ereğli Demir Çelik164.946.718
Tüpraş129.553.293
Tofaş Oto Fabrikası122.691.189
İş Bankası (C)113.240.085
Petkim107.531.030
Koç Holding103.174.664
Şişe Cam101.706.397
Arçelik97.319.956
Koza Altın96.668.343
Karsan Otomotiv84.357.543
Emlak Konut GMYO82.324.161
Bim Mağazalar68.382.666
Pegasus65.552.799
Doğuş Otomotiv62.730.014
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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