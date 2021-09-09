Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
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Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem HacmiGaranti BBVA826.777.660Yapı ve Kredi Bankası361.190.981Halkbank272.432.

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Garanti BBVA826.777.660
Yapı ve Kredi Bankası361.190.981
Halkbank272.432.549
Kardemir (D)263.999.418
Türk Hava Yolları260.415.986
Ereğli Demir Çelik229.738.936
Tüpraş199.630.116
Akbank171.413.720
Şişe Cam167.123.859
Ford Otosan136.218.113
Koç Holding135.315.610
Petkim126.106.095
Koza Altın122.435.690
İş Bankası (C)115.353.222
RTA Laboratuvarları113.122.604
Vakıflar Bankası106.770.269
Arçelik105.610.855
Sabancı Holding103.574.439
ASELSAN95.677.303
Otokar81.121.931
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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