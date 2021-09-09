Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem HacmiGaranti BBVA826.777.660Yapı ve Kredi Bankası361.190.981Halkbank272.432.
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Garanti BBVA
|826.777.660
|Yapı ve Kredi Bankası
|361.190.981
|Halkbank
|272.432.549
|Kardemir (D)
|263.999.418
|Türk Hava Yolları
|260.415.986
|Ereğli Demir Çelik
|229.738.936
|Tüpraş
|199.630.116
|Akbank
|171.413.720
|Şişe Cam
|167.123.859
|Ford Otosan
|136.218.113
|Koç Holding
|135.315.610
|Petkim
|126.106.095
|Koza Altın
|122.435.690
|İş Bankası (C)
|115.353.222
|RTA Laboratuvarları
|113.122.604
|Vakıflar Bankası
|106.770.269
|Arçelik
|105.610.855
|Sabancı Holding
|103.574.439
|ASELSAN
|95.677.303
|Otokar
|81.121.931
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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