Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem HacmiGaranti Bankası689.376.372Türk Hava Yolları355.138.966Kardemir (D)232.326.910Akbank214.
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|689.376.372
|Türk Hava Yolları
|355.138.966
|Kardemir (D)
|232.326.910
|Akbank
|214.357.456
|Türkiye Sigorta
|212.011.789
|Yapı ve Kredi Bankası
|193.965.362
|RTA Laboratuvarları
|152.887.106
|Şişe Cam
|145.344.780
|Koza Altın
|145.233.188
|Ereğli Demir Çelik
|141.356.381
|Tüpraş
|132.957.721
|İş Bankası (C)
|128.514.473
|Koza Madencilik
|122.016.888
|Petkim
|121.643.973
|SASA Polyester
|121.001.065
|Koç Holding
|103.354.706
|Odaş Elektrik
|91.295.461
|Erbosan
|85.906.606
|Vakıflar Bankası
|74.930.889
|Emlak Konut GMYO
|73.766.411
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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