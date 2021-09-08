Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
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Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem HacmiGaranti Bankası689.376.372Türk Hava Yolları355.138.966Kardemir (D)232.326.910Akbank214.

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Garanti Bankası689.376.372
Türk Hava Yolları355.138.966
Kardemir (D)232.326.910
Akbank214.357.456
Türkiye Sigorta212.011.789
Yapı ve Kredi Bankası193.965.362
RTA Laboratuvarları152.887.106
Şişe Cam145.344.780
Koza Altın145.233.188
Ereğli Demir Çelik141.356.381
Tüpraş132.957.721
İş Bankası (C)128.514.473
Koza Madencilik122.016.888
Petkim121.643.973
SASA Polyester121.001.065
Koç Holding103.354.706
Odaş Elektrik91.295.461
Erbosan85.906.606
Vakıflar Bankası74.930.889
Emlak Konut GMYO73.766.411
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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