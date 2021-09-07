Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem HacmiTürk Hava Yolları543.154.885Garanti Bankası267.541.744Kardemir (D)258.830.365Tüpraş215.

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 543.154.885 Garanti Bankası 267.541.744 Kardemir (D) 258.830.365 Tüpraş 215.665.339 SASA Polyester 153.353.440 Koza Altın 139.174.737 Ereğli Demir Çelik 135.853.568 Şişe Cam 134.711.141 Akbank 123.973.335 Yapı ve Kredi Bankası 120.078.633 Türkiye Sınai Kalkınma Bankası 110.583.346 Jantsa Jant Sanayi 99.543.596 Fenerbahçe Futbol 96.129.908 Otokar 85.563.575 Vakıflar Bankası 78.936.607 İş Bankası (C) 76.526.201 Petkim 75.902.050 Karsan Otomotiv 74.929.771 RTA Laboratuvarları 67.197.070 Galatasaray Sportif 62.660.640 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara