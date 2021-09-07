Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
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Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem HacmiTürk Hava Yolları543.154.885Garanti Bankası267.541.744Kardemir (D)258.830.365Tüpraş215.

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları543.154.885
Garanti Bankası267.541.744
Kardemir (D)258.830.365
Tüpraş215.665.339
SASA Polyester153.353.440
Koza Altın139.174.737
Ereğli Demir Çelik135.853.568
Şişe Cam134.711.141
Akbank123.973.335
Yapı ve Kredi Bankası120.078.633
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası110.583.346
Jantsa Jant Sanayi99.543.596
Fenerbahçe Futbol96.129.908
Otokar85.563.575
Vakıflar Bankası78.936.607
İş Bankası (C)76.526.201
Petkim75.902.050
Karsan Otomotiv74.929.771
RTA Laboratuvarları67.197.070
Galatasaray Sportif62.660.640
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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