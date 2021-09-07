Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem HacmiTürk Hava Yolları543.154.885Garanti Bankası267.541.744Kardemir (D)258.830.365Tüpraş215.
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Türk Hava Yolları
|543.154.885
|Garanti Bankası
|267.541.744
|Kardemir (D)
|258.830.365
|Tüpraş
|215.665.339
|SASA Polyester
|153.353.440
|Koza Altın
|139.174.737
|Ereğli Demir Çelik
|135.853.568
|Şişe Cam
|134.711.141
|Akbank
|123.973.335
|Yapı ve Kredi Bankası
|120.078.633
|Türkiye Sınai Kalkınma Bankası
|110.583.346
|Jantsa Jant Sanayi
|99.543.596
|Fenerbahçe Futbol
|96.129.908
|Otokar
|85.563.575
|Vakıflar Bankası
|78.936.607
|İş Bankası (C)
|76.526.201
|Petkim
|75.902.050
|Karsan Otomotiv
|74.929.771
|RTA Laboratuvarları
|67.197.070
|Galatasaray Sportif
|62.660.640
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
Haber Yorumları
500