Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
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Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem HacmiGaranti Bankası629.251.599Yapı ve Kredi Bankası404.404.286Türk Hava Yolları259.120.

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Garanti Bankası629.251.599
Yapı ve Kredi Bankası404.404.286
Türk Hava Yolları259.120.437
Koza Altın194.480.955
SASA Polyester184.523.617
Akbank160.385.081
Şişe Cam158.109.020
Ereğli Demir Çelik148.192.534
Koza Madencilik139.139.474
Kardemir (D)128.123.272
Petkim109.500.803
Tüpraş108.115.335
Odaş Elektrik106.228.802
İpek Doğal Enerji82.702.845
İş Bankası (C)81.528.110
Fenerbahçe Futbol68.161.086
İhlas Holding63.411.506
Vakıflar Bankası61.758.125
ASELSAN60.253.411
Zorlu Enerji60.186.368
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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