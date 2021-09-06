Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem HacmiGaranti Bankası629.251.599Yapı ve Kredi Bankası404.404.286Türk Hava Yolları259.120.
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|629.251.599
|Yapı ve Kredi Bankası
|404.404.286
|Türk Hava Yolları
|259.120.437
|Koza Altın
|194.480.955
|SASA Polyester
|184.523.617
|Akbank
|160.385.081
|Şişe Cam
|158.109.020
|Ereğli Demir Çelik
|148.192.534
|Koza Madencilik
|139.139.474
|Kardemir (D)
|128.123.272
|Petkim
|109.500.803
|Tüpraş
|108.115.335
|Odaş Elektrik
|106.228.802
|İpek Doğal Enerji
|82.702.845
|İş Bankası (C)
|81.528.110
|Fenerbahçe Futbol
|68.161.086
|İhlas Holding
|63.411.506
|Vakıflar Bankası
|61.758.125
|ASELSAN
|60.253.411
|Zorlu Enerji
|60.186.368
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
Haber Yorumları
500