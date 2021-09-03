Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem HacmiTürk Hava Yolları648.558.015Garanti BBVA459.668.583Bera Holding202.836.897Şişe Cam194.
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Türk Hava Yolları
|648.558.015
|Garanti BBVA
|459.668.583
|Bera Holding
|202.836.897
|Şişe Cam
|194.991.821
|Kardemir (D)
|194.393.704
|Ereğli Demir Çelik
|176.692.264
|Fenerbahçe Futbol
|162.192.345
|Tüpraş
|156.802.464
|Koza Madencilik
|155.664.953
|RTA Laboratuvarları
|155.343.556
|Zorlu Enerji
|153.367.727
|Koza Altın
|150.264.432
|Sasa Polyester
|129.096.176
|Doğan Holding
|128.492.850
|Akbank
|120.781.100
|Yapı ve Kredi Bankası
|114.940.666
|Petkim
|110.192.883
|İş Bankası (C)
|109.164.462
|ASELSAN
|97.371.450
|Odaş Elektrik
|94.576.725
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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