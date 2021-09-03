Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem HacmiTürk Hava Yolları648.558.015Garanti BBVA459.668.583Bera Holding202.836.897Şişe Cam194.

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 648.558.015 Garanti BBVA 459.668.583 Bera Holding 202.836.897 Şişe Cam 194.991.821 Kardemir (D) 194.393.704 Ereğli Demir Çelik 176.692.264 Fenerbahçe Futbol 162.192.345 Tüpraş 156.802.464 Koza Madencilik 155.664.953 RTA Laboratuvarları 155.343.556 Zorlu Enerji 153.367.727 Koza Altın 150.264.432 Sasa Polyester 129.096.176 Doğan Holding 128.492.850 Akbank 120.781.100 Yapı ve Kredi Bankası 114.940.666 Petkim 110.192.883 İş Bankası (C) 109.164.462 ASELSAN 97.371.450 Odaş Elektrik 94.576.725 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara