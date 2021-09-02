Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem HacmiGaranti Bankası461.627.113Türk Hava Yolları324.261.411Tüpraş286.724.425Koza Altın232.
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|461.627.113
|Türk Hava Yolları
|324.261.411
|Tüpraş
|286.724.425
|Koza Altın
|232.655.154
|Şişe Cam
|212.573.219
|Akbank
|206.106.817
|Koza Madencilik
|158.864.031
|SASA Polyester
|144.465.089
|Ereğli Demir Çelik
|132.212.245
|Petkim
|130.183.015
|Yapı ve Kredi Bankası
|125.031.564
|İş Bankası (C)
|115.629.198
|Arçelik
|112.958.543
|Doğan Holding
|111.920.942
|Halkbank
|104.714.003
|Bera Holding
|104.385.985
|Kardemir (D)
|90.991.700
|RTA Laboratuvarları
|83.941.370
|Koç Holding
|80.920.752
|ASELSAN
|80.525.400
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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