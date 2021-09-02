Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
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Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem HacmiGaranti Bankası461.627.113Türk Hava Yolları324.261.411Tüpraş286.724.425Koza Altın232.

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Garanti Bankası461.627.113
Türk Hava Yolları324.261.411
Tüpraş286.724.425
Koza Altın232.655.154
Şişe Cam212.573.219
Akbank206.106.817
Koza Madencilik158.864.031
SASA Polyester144.465.089
Ereğli Demir Çelik132.212.245
Petkim130.183.015
Yapı ve Kredi Bankası125.031.564
İş Bankası (C)115.629.198
Arçelik112.958.543
Doğan Holding111.920.942
Halkbank104.714.003
Bera Holding104.385.985
Kardemir (D)90.991.700
RTA Laboratuvarları83.941.370
Koç Holding80.920.752
ASELSAN80.525.400
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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