Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem HacmiGaranti Bankası461.627.113Türk Hava Yolları324.261.411Tüpraş286.724.425Koza Altın232.

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Garanti Bankası 461.627.113 Türk Hava Yolları 324.261.411 Tüpraş 286.724.425 Koza Altın 232.655.154 Şişe Cam 212.573.219 Akbank 206.106.817 Koza Madencilik 158.864.031 SASA Polyester 144.465.089 Ereğli Demir Çelik 132.212.245 Petkim 130.183.015 Yapı ve Kredi Bankası 125.031.564 İş Bankası (C) 115.629.198 Arçelik 112.958.543 Doğan Holding 111.920.942 Halkbank 104.714.003 Bera Holding 104.385.985 Kardemir (D) 90.991.700 RTA Laboratuvarları 83.941.370 Koç Holding 80.920.752 ASELSAN 80.525.400 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara Altının kilogramı 481 bin liraya geriledi