Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
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Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem HacmiTürk Hava Yolları718.383.150SASA Polyester477.020.154Garanti Bankası466.694.

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları718.383.150
SASA Polyester477.020.154
Garanti Bankası466.694.745
Yapı ve Kredi Bankası236.374.222
Petkim219.068.805
Tüpraş211.247.366
Kardemir (D)195.328.931
Koza Altın167.540.903
Şişe Cam156.938.652
Koç Holding148.339.465
Akbank140.884.933
ASELSAN136.930.067
İş Bankası (C)131.521.486
Ereğli Demir Çelik128.049.078
Koza Madencilik105.545.646
Tekfen Holding99.314.143
Esenboğa Elektrik97.444.173
TAV Havalimanları89.787.321
Arçelik86.510.880
Pegasus83.748.253
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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