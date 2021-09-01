Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem HacmiTürk Hava Yolları718.383.150SASA Polyester477.020.154Garanti Bankası466.694.
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Türk Hava Yolları
|718.383.150
|SASA Polyester
|477.020.154
|Garanti Bankası
|466.694.745
|Yapı ve Kredi Bankası
|236.374.222
|Petkim
|219.068.805
|Tüpraş
|211.247.366
|Kardemir (D)
|195.328.931
|Koza Altın
|167.540.903
|Şişe Cam
|156.938.652
|Koç Holding
|148.339.465
|Akbank
|140.884.933
|ASELSAN
|136.930.067
|İş Bankası (C)
|131.521.486
|Ereğli Demir Çelik
|128.049.078
|Koza Madencilik
|105.545.646
|Tekfen Holding
|99.314.143
|Esenboğa Elektrik
|97.444.173
|TAV Havalimanları
|89.787.321
|Arçelik
|86.510.880
|Pegasus
|83.748.253
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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