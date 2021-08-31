Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem HacmiGaranti Bankası755.186.935Tüpraş416.788.856Türk Hava Yolları403.643.
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|755.186.935
|Tüpraş
|416.788.856
|Türk Hava Yolları
|403.643.193
|Yapı ve Kredi Bankası
|330.752.197
|Kardemir (D)
|283.999.324
|Akbank
|249.270.931
|Koç Holding
|239.637.939
|Şişe Cam
|225.034.215
|Arçelik
|195.275.078
|SASA Polyester
|178.623.505
|Petkim
|176.495.470
|Ereğli Demir Çelik
|175.690.075
|İş Bankası (C)
|149.634.805
|Koza Altın
|144.905.487
|Torunlar GMYO
|144.284.148
|Net Holding
|140.404.078
|Koza Madencilik
|137.642.857
|ASELSAN
|108.162.842
|Tekfen Holding
|101.463.037
|Sabancı Holding
|99.861.406
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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