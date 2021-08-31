Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
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Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem HacmiGaranti Bankası755.186.935Tüpraş416.788.856Türk Hava Yolları403.643.

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Garanti Bankası755.186.935
Tüpraş416.788.856
Türk Hava Yolları403.643.193
Yapı ve Kredi Bankası330.752.197
Kardemir (D)283.999.324
Akbank249.270.931
Koç Holding239.637.939
Şişe Cam225.034.215
Arçelik195.275.078
SASA Polyester178.623.505
Petkim176.495.470
Ereğli Demir Çelik175.690.075
İş Bankası (C)149.634.805
Koza Altın144.905.487
Torunlar GMYO144.284.148
Net Holding140.404.078
Koza Madencilik137.642.857
ASELSAN108.162.842
Tekfen Holding101.463.037
Sabancı Holding99.861.406
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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