Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem HacmiGaranti Bankası755.186.935Tüpraş416.788.856Türk Hava Yolları403.643.

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Garanti Bankası 755.186.935 Tüpraş 416.788.856 Türk Hava Yolları 403.643.193 Yapı ve Kredi Bankası 330.752.197 Kardemir (D) 283.999.324 Akbank 249.270.931 Koç Holding 239.637.939 Şişe Cam 225.034.215 Arçelik 195.275.078 SASA Polyester 178.623.505 Petkim 176.495.470 Ereğli Demir Çelik 175.690.075 İş Bankası (C) 149.634.805 Koza Altın 144.905.487 Torunlar GMYO 144.284.148 Net Holding 140.404.078 Koza Madencilik 137.642.857 ASELSAN 108.162.842 Tekfen Holding 101.463.037 Sabancı Holding 99.861.406 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara