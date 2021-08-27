Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem HacmiTürk Hava Yolları415.601.813Kardemir (D)335.386.333Petkim309.222.324Garanti Bankası265.
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Türk Hava Yolları
|415.601.813
|Kardemir (D)
|335.386.333
|Petkim
|309.222.324
|Garanti Bankası
|265.170.340
|Koza Madencilik
|241.745.718
|Şişe Cam
|197.090.241
|Torunlar GMYO
|187.329.927
|Karsan Otomotiv
|164.127.041
|Koç Holding
|158.272.682
|Ereğli Demir Çelik
|147.845.959
|ASELSAN
|145.404.504
|Koza Altın
|144.497.483
|Yapı ve Kredi Bankası
|134.828.415
|Odaş Elektrik
|130.919.191
|Tüpraş
|129.022.603
|Borusan Yatırım Pazarlama
|127.572.292
|Sasa Polyester
|110.619.654
|Gübre Fabrikaları
|100.421.545
|Akbank
|99.057.140
|Arçelik
|84.746.084
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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