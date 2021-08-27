Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
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Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem HacmiTürk Hava Yolları415.601.813Kardemir (D)335.386.333Petkim309.222.324Garanti Bankası265.

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları415.601.813
Kardemir (D)335.386.333
Petkim309.222.324
Garanti Bankası265.170.340
Koza Madencilik241.745.718
Şişe Cam197.090.241
Torunlar GMYO187.329.927
Karsan Otomotiv164.127.041
Koç Holding158.272.682
Ereğli Demir Çelik147.845.959
ASELSAN145.404.504
Koza Altın144.497.483
Yapı ve Kredi Bankası134.828.415
Odaş Elektrik130.919.191
Tüpraş129.022.603
Borusan Yatırım Pazarlama127.572.292
Sasa Polyester110.619.654
Gübre Fabrikaları100.421.545
Akbank99.057.140
Arçelik84.746.084
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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