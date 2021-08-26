Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem HacmiTürk Hava Yolları879.327.531Garanti Bankası547.941.451Petkim257.231.247ASELSAN238.958.
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Türk Hava Yolları
|879.327.531
|Garanti Bankası
|547.941.451
|Petkim
|257.231.247
|ASELSAN
|238.958.992
|Torunlar GMYO
|201.580.924
|Kardemir (D)
|196.560.188
|Tüpraş
|185.439.645
|Yapı ve Kredi Bankası
|163.471.927
|Ereğli Demir Çelik
|149.577.263
|Odaş Elektrik
|142.938.276
|İş Bankası (C)
|133.736.205
|Arçelik
|122.807.870
|Akbank
|120.503.066
|Şişe Cam
|115.988.548
|Koza Altın
|104.641.062
|Koza Madencilik
|97.642.196
|Koç Holding
|90.381.535
|Emlak Konut GMYO
|85.983.512
|Pegasus
|85.028.468
|Bim Mağazalar
|77.496.964
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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