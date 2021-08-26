Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
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Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem HacmiTürk Hava Yolları879.327.531Garanti Bankası547.941.451Petkim257.231.247ASELSAN238.958.

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları879.327.531
Garanti Bankası547.941.451
Petkim257.231.247
ASELSAN238.958.992
Torunlar GMYO201.580.924
Kardemir (D)196.560.188
Tüpraş185.439.645
Yapı ve Kredi Bankası163.471.927
Ereğli Demir Çelik149.577.263
Odaş Elektrik142.938.276
İş Bankası (C)133.736.205
Arçelik122.807.870
Akbank120.503.066
Şişe Cam115.988.548
Koza Altın104.641.062
Koza Madencilik97.642.196
Koç Holding90.381.535
Emlak Konut GMYO85.983.512
Pegasus85.028.468
Bim Mağazalar77.496.964
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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