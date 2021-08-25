Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem HacmiGaranti Bankası1.011.554.546Türk Hava Yolları554.754.297Kardemir (D)417.410.
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|1.011.554.546
|Türk Hava Yolları
|554.754.297
|Kardemir (D)
|417.410.188
|Petkim
|322.993.667
|Şişe Cam
|286.355.374
|Ereğli Demir Çelik
|251.594.091
|ASELSAN
|230.605.475
|Tüpraş
|214.094.118
|Yapı ve Kredi Bankası
|199.454.812
|Akbank
|159.448.666
|Koza Madencilik
|153.117.383
|Net Holding
|152.293.620
|Koza Altın
|145.430.414
|İş Bankası (C)
|111.863.562
|Arçelik
|110.813.496
|Odaş Elektrik
|101.726.873
|Koç Holding
|94.570.232
|Emlak Konut GMYO
|90.908.962
|Borusan Yatırım Pazarlama
|84.507.809
|Pegasus
|78.398.961
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
Haber Yorumları
500