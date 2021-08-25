Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem HacmiGaranti Bankası1.011.554.546Türk Hava Yolları554.754.297Kardemir (D)417.410.

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Garanti Bankası 1.011.554.546 Türk Hava Yolları 554.754.297 Kardemir (D) 417.410.188 Petkim 322.993.667 Şişe Cam 286.355.374 Ereğli Demir Çelik 251.594.091 ASELSAN 230.605.475 Tüpraş 214.094.118 Yapı ve Kredi Bankası 199.454.812 Akbank 159.448.666 Koza Madencilik 153.117.383 Net Holding 152.293.620 Koza Altın 145.430.414 İş Bankası (C) 111.863.562 Arçelik 110.813.496 Odaş Elektrik 101.726.873 Koç Holding 94.570.232 Emlak Konut GMYO 90.908.962 Borusan Yatırım Pazarlama 84.507.809 Pegasus 78.398.961 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara Altının kilogramı 488 bin 500 liraya yükseldi Altının kilogramı 485 bin liraya geriledi