Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem HacmiTürk Hava Yolları587.524.344Garanti Bankası464.157.701Kardemir (D)435.072.

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 587.524.344 Garanti Bankası 464.157.701 Kardemir (D) 435.072.950 Ereğli Demir Çelik 265.515.828 Vestel Beyaz Eşya 229.799.254 Akbank 180.695.135 Tüpraş 160.361.202 Koza Madencilik 152.087.342 Koza Altın 143.648.964 Emlak Konut GMYO 142.689.438 Şişe Cam 128.065.329 Borusan Yatırım Pazarlama 123.754.355 Petkim 107.485.361 Pegasus 107.117.574 Yapı ve Kredi Bankası 106.569.974 Sasa Polyester 101.831.364 İş Bankası (C) 97.057.779 Koç Holding 91.198.539 ASELSAN 91.111.416 Odaş Elektrik 90.834.372 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara Altının kilogramı 485 bin liraya geriledi