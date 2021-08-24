Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
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Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem HacmiTürk Hava Yolları587.524.344Garanti Bankası464.157.701Kardemir (D)435.072.

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları587.524.344
Garanti Bankası464.157.701
Kardemir (D)435.072.950
Ereğli Demir Çelik265.515.828
Vestel Beyaz Eşya229.799.254
Akbank180.695.135
Tüpraş160.361.202
Koza Madencilik152.087.342
Koza Altın143.648.964
Emlak Konut GMYO142.689.438
Şişe Cam128.065.329
Borusan Yatırım Pazarlama123.754.355
Petkim107.485.361
Pegasus107.117.574
Yapı ve Kredi Bankası106.569.974
Sasa Polyester101.831.364
İş Bankası (C)97.057.779
Koç Holding91.198.539
ASELSAN91.111.416
Odaş Elektrik90.834.372
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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