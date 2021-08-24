Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem HacmiTürk Hava Yolları587.524.344Garanti Bankası464.157.701Kardemir (D)435.072.
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Türk Hava Yolları
|587.524.344
|Garanti Bankası
|464.157.701
|Kardemir (D)
|435.072.950
|Ereğli Demir Çelik
|265.515.828
|Vestel Beyaz Eşya
|229.799.254
|Akbank
|180.695.135
|Tüpraş
|160.361.202
|Koza Madencilik
|152.087.342
|Koza Altın
|143.648.964
|Emlak Konut GMYO
|142.689.438
|Şişe Cam
|128.065.329
|Borusan Yatırım Pazarlama
|123.754.355
|Petkim
|107.485.361
|Pegasus
|107.117.574
|Yapı ve Kredi Bankası
|106.569.974
|Sasa Polyester
|101.831.364
|İş Bankası (C)
|97.057.779
|Koç Holding
|91.198.539
|ASELSAN
|91.111.416
|Odaş Elektrik
|90.834.372
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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