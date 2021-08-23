Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
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Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem HacmiŞişe Cam498.880.777Garanti Bankası492.307.049SASA Polyester437.311.

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Şişe Cam498.880.777
Garanti Bankası492.307.049
SASA Polyester437.311.662
Türk Hava Yolları332.940.515
Akbank328.639.731
Petkim322.634.328
Sabancı Holding196.415.000
Vestel184.904.022
Koza Altın184.533.419
Koza Madencilik180.768.194
Koç Holding178.077.221
Kardemir (D)164.573.314
ASELSAN160.342.020
Vestel Beyaz Eşya153.316.962
Ereğli Demir Çelik145.945.455
Tüpraş135.355.791
Borusan Yatırım Pazarlama112.128.866
Halkbank109.981.254
Yapı ve Kredi Bankası103.442.887
Bim Mağazalar90.298.714
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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