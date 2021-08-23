Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem HacmiŞişe Cam498.880.777Garanti Bankası492.307.049SASA Polyester437.311.

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Şişe Cam 498.880.777 Garanti Bankası 492.307.049 SASA Polyester 437.311.662 Türk Hava Yolları 332.940.515 Akbank 328.639.731 Petkim 322.634.328 Sabancı Holding 196.415.000 Vestel 184.904.022 Koza Altın 184.533.419 Koza Madencilik 180.768.194 Koç Holding 178.077.221 Kardemir (D) 164.573.314 ASELSAN 160.342.020 Vestel Beyaz Eşya 153.316.962 Ereğli Demir Çelik 145.945.455 Tüpraş 135.355.791 Borusan Yatırım Pazarlama 112.128.866 Halkbank 109.981.254 Yapı ve Kredi Bankası 103.442.887 Bim Mağazalar 90.298.714 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara