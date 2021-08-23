Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem HacmiŞişe Cam498.880.777Garanti Bankası492.307.049SASA Polyester437.311.
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Şişe Cam
|498.880.777
|Garanti Bankası
|492.307.049
|SASA Polyester
|437.311.662
|Türk Hava Yolları
|332.940.515
|Akbank
|328.639.731
|Petkim
|322.634.328
|Sabancı Holding
|196.415.000
|Vestel
|184.904.022
|Koza Altın
|184.533.419
|Koza Madencilik
|180.768.194
|Koç Holding
|178.077.221
|Kardemir (D)
|164.573.314
|ASELSAN
|160.342.020
|Vestel Beyaz Eşya
|153.316.962
|Ereğli Demir Çelik
|145.945.455
|Tüpraş
|135.355.791
|Borusan Yatırım Pazarlama
|112.128.866
|Halkbank
|109.981.254
|Yapı ve Kredi Bankası
|103.442.887
|Bim Mağazalar
|90.298.714
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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