Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem HacmiGaranti Bankası470.272.432Ereğli Demir Çelik309.273.698Kardemir (D)252.114.
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|470.272.432
|Ereğli Demir Çelik
|309.273.698
|Kardemir (D)
|252.114.372
|Koza Madencilik
|240.680.561
|Koza Altın
|219.987.435
|Türk Hava Yolları
|205.914.089
|Tüpraş
|203.752.501
|RTA Laboratuvarları
|125.781.288
|Şişe Cam
|123.095.116
|Petkim
|113.565.329
|Doğuş Otomotiv
|112.636.808
|Yapı ve Kredi Bankası
|104.099.761
|Halkbank
|90.660.125
|İş Bankası (C)
|88.949.608
|Emlak Konut GMYO
|87.840.946
|Odaş Elektrik
|85.965.677
|Koç Holding
|78.272.769
|Akbank
|76.161.542
|SASA Polyester
|74.553.741
|Doğan Holding
|72.540.673
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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