Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
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Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem HacmiGaranti Bankası470.272.432Ereğli Demir Çelik309.273.698Kardemir (D)252.114.

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Garanti Bankası470.272.432
Ereğli Demir Çelik309.273.698
Kardemir (D)252.114.372
Koza Madencilik240.680.561
Koza Altın219.987.435
Türk Hava Yolları205.914.089
Tüpraş203.752.501
RTA Laboratuvarları125.781.288
Şişe Cam123.095.116
Petkim113.565.329
Doğuş Otomotiv112.636.808
Yapı ve Kredi Bankası104.099.761
Halkbank90.660.125
İş Bankası (C)88.949.608
Emlak Konut GMYO87.840.946
Odaş Elektrik85.965.677
Koç Holding78.272.769
Akbank76.161.542
SASA Polyester74.553.741
Doğan Holding72.540.673
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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