Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem HacmiGaranti Bankası470.272.432Ereğli Demir Çelik309.273.698Kardemir (D)252.114.

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Garanti Bankası 470.272.432 Ereğli Demir Çelik 309.273.698 Kardemir (D) 252.114.372 Koza Madencilik 240.680.561 Koza Altın 219.987.435 Türk Hava Yolları 205.914.089 Tüpraş 203.752.501 RTA Laboratuvarları 125.781.288 Şişe Cam 123.095.116 Petkim 113.565.329 Doğuş Otomotiv 112.636.808 Yapı ve Kredi Bankası 104.099.761 Halkbank 90.660.125 İş Bankası (C) 88.949.608 Emlak Konut GMYO 87.840.946 Odaş Elektrik 85.965.677 Koç Holding 78.272.769 Akbank 76.161.542 SASA Polyester 74.553.741 Doğan Holding 72.540.673 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara