Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
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Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem HacmiŞişe Cam388.945.691Kardemir (D)373.297.499Garanti Bankası366.287.

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Şişe Cam388.945.691
Kardemir (D)373.297.499
Garanti Bankası366.287.381
Türk Hava Yolları308.715.181
Ereğli Demir Çelik276.555.536
Emlak Konut GMYO246.858.335
Tüpraş215.441.820
Akbank205.237.191
Koç Holding160.324.625
Halkbank156.270.773
Yapı ve Kredi Bankası149.516.609
Petkim146.467.475
ASELSAN130.322.341
Koza Altın124.104.000
SASA Polyester119.530.307
İş Bankası (C)106.241.296
Bim Mağazalar104.653.727
Vakıflar Bankası100.088.608
Koza Madencilik99.407.651
Doğan Holding94.510.752
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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