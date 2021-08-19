Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem HacmiŞişe Cam388.945.691Kardemir (D)373.297.499Garanti Bankası366.287.
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Şişe Cam
|388.945.691
|Kardemir (D)
|373.297.499
|Garanti Bankası
|366.287.381
|Türk Hava Yolları
|308.715.181
|Ereğli Demir Çelik
|276.555.536
|Emlak Konut GMYO
|246.858.335
|Tüpraş
|215.441.820
|Akbank
|205.237.191
|Koç Holding
|160.324.625
|Halkbank
|156.270.773
|Yapı ve Kredi Bankası
|149.516.609
|Petkim
|146.467.475
|ASELSAN
|130.322.341
|Koza Altın
|124.104.000
|SASA Polyester
|119.530.307
|İş Bankası (C)
|106.241.296
|Bim Mağazalar
|104.653.727
|Vakıflar Bankası
|100.088.608
|Koza Madencilik
|99.407.651
|Doğan Holding
|94.510.752
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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