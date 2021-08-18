Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem HacmiGaranti Bankası483.157.580Türk Hava Yolları401.776.769Kardemir (D)394.605.
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|483.157.580
|Türk Hava Yolları
|401.776.769
|Kardemir (D)
|394.605.034
|Yapı ve Kredi Bankası
|390.036.138
|Tüpraş
|348.183.387
|Koza Altın
|259.079.117
|Halkbank
|233.389.632
|İş Bankası (C)
|198.065.939
|Akbank
|191.262.889
|Şişe Cam
|186.585.681
|Petkim
|181.340.921
|Vakıflar Bankası
|176.516.415
|Ereğli Demir Çelik
|171.197.337
|Koç Holding
|154.090.530
|Arçelik
|130.548.741
|Doğan Holding
|117.261.654
|Koza Madencilik
|117.258.219
|Bim Mağazalar
|115.549.204
|Aksa Enerji
|110.233.330
|SASA Polyester
|109.534.976
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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