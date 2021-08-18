Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
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Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem HacmiGaranti Bankası483.157.580Türk Hava Yolları401.776.769Kardemir (D)394.605.

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Garanti Bankası483.157.580
Türk Hava Yolları401.776.769
Kardemir (D)394.605.034
Yapı ve Kredi Bankası390.036.138
Tüpraş348.183.387
Koza Altın259.079.117
Halkbank233.389.632
İş Bankası (C)198.065.939
Akbank191.262.889
Şişe Cam186.585.681
Petkim181.340.921
Vakıflar Bankası176.516.415
Ereğli Demir Çelik171.197.337
Koç Holding154.090.530
Arçelik130.548.741
Doğan Holding117.261.654
Koza Madencilik117.258.219
Bim Mağazalar115.549.204
Aksa Enerji110.233.330
SASA Polyester109.534.976
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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