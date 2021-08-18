Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem HacmiGaranti Bankası483.157.580Türk Hava Yolları401.776.769Kardemir (D)394.605.

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Garanti Bankası 483.157.580 Türk Hava Yolları 401.776.769 Kardemir (D) 394.605.034 Yapı ve Kredi Bankası 390.036.138 Tüpraş 348.183.387 Koza Altın 259.079.117 Halkbank 233.389.632 İş Bankası (C) 198.065.939 Akbank 191.262.889 Şişe Cam 186.585.681 Petkim 181.340.921 Vakıflar Bankası 176.516.415 Ereğli Demir Çelik 171.197.337 Koç Holding 154.090.530 Arçelik 130.548.741 Doğan Holding 117.261.654 Koza Madencilik 117.258.219 Bim Mağazalar 115.549.204 Aksa Enerji 110.233.330 SASA Polyester 109.534.976 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara