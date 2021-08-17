Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem HacmiGaranti Bankası684.678.594Petkim539.546.679Arçelik420.485.044Kardemir (D)385.378.
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|684.678.594
|Petkim
|539.546.679
|Arçelik
|420.485.044
|Kardemir (D)
|385.378.477
|Şişe Cam
|298.735.393
|Türk Hava Yolları
|288.650.592
|Koç Holding
|208.130.875
|Tüpraş
|197.421.319
|Ereğli Demir Çelik
|192.675.064
|Akbank
|185.309.121
|Koza Altın
|165.847.701
|Eczacıbaşı Yatırım
|133.405.755
|Yapı ve Kredi Bankası
|131.735.170
|Turkcell
|131.128.183
|Karsan Otomotiv
|126.666.732
|İş Bankası (C)
|123.989.049
|Ford Otosan
|111.506.890
|Borusan Yatırım Pazarlama
|105.295.768
|Sabancı Holding
|104.148.673
|Bim Mağazalar
|85.934.152
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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