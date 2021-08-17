Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
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Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem HacmiGaranti Bankası684.678.594Petkim539.546.679Arçelik420.485.044Kardemir (D)385.378.

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Garanti Bankası684.678.594
Petkim539.546.679
Arçelik420.485.044
Kardemir (D)385.378.477
Şişe Cam298.735.393
Türk Hava Yolları288.650.592
Koç Holding208.130.875
Tüpraş197.421.319
Ereğli Demir Çelik192.675.064
Akbank185.309.121
Koza Altın165.847.701
Eczacıbaşı Yatırım133.405.755
Yapı ve Kredi Bankası131.735.170
Turkcell131.128.183
Karsan Otomotiv126.666.732
İş Bankası (C)123.989.049
Ford Otosan111.506.890
Borusan Yatırım Pazarlama105.295.768
Sabancı Holding104.148.673
Bim Mağazalar85.934.152
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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