Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
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Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem HacmiGaranti Bankası863.394.580Türk Hava Yolları483.190.846Yapı ve Kredi Bankası342.554.

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Garanti Bankası863.394.580
Türk Hava Yolları483.190.846
Yapı ve Kredi Bankası342.554.442
Akbank330.822.954
İş Bankası (C)280.139.981
Kardemir (D)273.717.760
Şişe Cam246.176.695
Ereğli Demir Çelik223.328.352
Petkim204.201.625
Tüpraş185.122.432
Bera Holding160.142.057
Koza Altın130.047.842
Halkbank129.659.999
Pegasus127.413.617
Bim Mağazalar126.416.233
Odaş Elektrik123.142.285
Arçelik120.096.084
Koç Holding112.855.965
Torunlar GMYO112.332.650
Türk Telekom110.310.051
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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