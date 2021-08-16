Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem HacmiGaranti Bankası863.394.580Türk Hava Yolları483.190.846Yapı ve Kredi Bankası342.554.
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|863.394.580
|Türk Hava Yolları
|483.190.846
|Yapı ve Kredi Bankası
|342.554.442
|Akbank
|330.822.954
|İş Bankası (C)
|280.139.981
|Kardemir (D)
|273.717.760
|Şişe Cam
|246.176.695
|Ereğli Demir Çelik
|223.328.352
|Petkim
|204.201.625
|Tüpraş
|185.122.432
|Bera Holding
|160.142.057
|Koza Altın
|130.047.842
|Halkbank
|129.659.999
|Pegasus
|127.413.617
|Bim Mağazalar
|126.416.233
|Odaş Elektrik
|123.142.285
|Arçelik
|120.096.084
|Koç Holding
|112.855.965
|Torunlar GMYO
|112.332.650
|Türk Telekom
|110.310.051
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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