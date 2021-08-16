Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem HacmiGaranti Bankası863.394.580Türk Hava Yolları483.190.846Yapı ve Kredi Bankası342.554.

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Garanti Bankası 863.394.580 Türk Hava Yolları 483.190.846 Yapı ve Kredi Bankası 342.554.442 Akbank 330.822.954 İş Bankası (C) 280.139.981 Kardemir (D) 273.717.760 Şişe Cam 246.176.695 Ereğli Demir Çelik 223.328.352 Petkim 204.201.625 Tüpraş 185.122.432 Bera Holding 160.142.057 Koza Altın 130.047.842 Halkbank 129.659.999 Pegasus 127.413.617 Bim Mağazalar 126.416.233 Odaş Elektrik 123.142.285 Arçelik 120.096.084 Koç Holding 112.855.965 Torunlar GMYO 112.332.650 Türk Telekom 110.310.051 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara