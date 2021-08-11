Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
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Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem HacmiKardemir (D)732.489.649Şişe Cam524.732.220Ereğli Demir Çelik462.198.

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Kardemir (D)732.489.649
Şişe Cam524.732.220
Ereğli Demir Çelik462.198.645
Garanti Bankası457.879.267
Türk Hava Yolları286.542.339
Tüpraş233.735.270
ASELSAN160.180.312
Yapı ve Kredi Bankası150.329.902
İş Bankası (C)138.783.754
Emlak Konut GMYO120.100.297
Koza Altın105.536.617
Akbank85.490.934
Bim Mağazalar81.425.347
Petkim77.812.905
Ford Otosan67.199.472
SASA Polyester66.988.362
Arçelik63.411.354
Karsan Otomotiv60.021.745
Doğan Holding58.217.929
Tofaş Oto Fabrikası56.568.724
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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