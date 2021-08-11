Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem HacmiKardemir (D)732.489.649Şişe Cam524.732.220Ereğli Demir Çelik462.198.

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Kardemir (D) 732.489.649 Şişe Cam 524.732.220 Ereğli Demir Çelik 462.198.645 Garanti Bankası 457.879.267 Türk Hava Yolları 286.542.339 Tüpraş 233.735.270 ASELSAN 160.180.312 Yapı ve Kredi Bankası 150.329.902 İş Bankası (C) 138.783.754 Emlak Konut GMYO 120.100.297 Koza Altın 105.536.617 Akbank 85.490.934 Bim Mağazalar 81.425.347 Petkim 77.812.905 Ford Otosan 67.199.472 SASA Polyester 66.988.362 Arçelik 63.411.354 Karsan Otomotiv 60.021.745 Doğan Holding 58.217.929 Tofaş Oto Fabrikası 56.568.724 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara Altının kilogramı 479 bin 500 liraya geriledi Altının kilogramı 480 bin liraya geriledi