Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem HacmiKardemir (D)732.489.649Şişe Cam524.732.220Ereğli Demir Çelik462.198.
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Kardemir (D)
|732.489.649
|Şişe Cam
|524.732.220
|Ereğli Demir Çelik
|462.198.645
|Garanti Bankası
|457.879.267
|Türk Hava Yolları
|286.542.339
|Tüpraş
|233.735.270
|ASELSAN
|160.180.312
|Yapı ve Kredi Bankası
|150.329.902
|İş Bankası (C)
|138.783.754
|Emlak Konut GMYO
|120.100.297
|Koza Altın
|105.536.617
|Akbank
|85.490.934
|Bim Mağazalar
|81.425.347
|Petkim
|77.812.905
|Ford Otosan
|67.199.472
|SASA Polyester
|66.988.362
|Arçelik
|63.411.354
|Karsan Otomotiv
|60.021.745
|Doğan Holding
|58.217.929
|Tofaş Oto Fabrikası
|56.568.724
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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