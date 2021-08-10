Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem HacmiŞişe Cam691.683.958Ereğli Demir Çelik580.407.282Garanti Bankası370.326.
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Şişe Cam
|691.683.958
|Ereğli Demir Çelik
|580.407.282
|Garanti Bankası
|370.326.967
|Kardemir (D)
|270.258.303
|Koza Altın
|250.092.721
|Türk Hava Yolları
|214.807.410
|Bim Mağazalar
|203.112.066
|Arçelik
|154.333.065
|Petkim
|132.090.653
|Tüpraş
|130.119.655
|Çimsa
|107.734.521
|Yapı ve Kredi Bankası
|102.616.148
|ASELSAN
|93.440.925
|Doğan Holding
|87.760.431
|Türk Telekom
|83.105.114
|Pegasus
|81.182.608
|Akbank
|80.318.096
|Emlak Konut GMYO
|77.596.740
|Halkbank
|76.996.688
|Fenerbahçe Futbol
|75.882.530
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
Haber Yorumları
500