Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
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Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem HacmiŞişe Cam691.683.958Ereğli Demir Çelik580.407.282Garanti Bankası370.326.

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Şişe Cam691.683.958
Ereğli Demir Çelik580.407.282
Garanti Bankası370.326.967
Kardemir (D)270.258.303
Koza Altın250.092.721
Türk Hava Yolları214.807.410
Bim Mağazalar203.112.066
Arçelik154.333.065
Petkim132.090.653
Tüpraş130.119.655
Çimsa107.734.521
Yapı ve Kredi Bankası102.616.148
ASELSAN93.440.925
Doğan Holding87.760.431
Türk Telekom83.105.114
Pegasus81.182.608
Akbank80.318.096
Emlak Konut GMYO77.596.740
Halkbank76.996.688
Fenerbahçe Futbol75.882.530
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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