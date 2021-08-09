Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
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Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem HacmiŞişe Cam594.919.344Garanti Bankası429.718.000Kardemir (D)334.510.

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Şişe Cam594.919.344
Garanti Bankası429.718.000
Kardemir (D)334.510.826
Türk Hava Yolları221.107.802
Akbank179.832.530
Petkim178.847.502
Yapı ve Kredi Bankası165.251.412
Ford Otosan147.047.471
ASELSAN135.770.051
Ereğli Demir Çelik134.682.195
Tüpraş132.781.404
SASA Polyester116.877.879
Koza Altın107.419.822
Karsan Otomotiv100.442.460
İş Bankası (C)91.681.397
Tofaş Oto Fabrikası84.586.220
Arçelik78.598.623
Fenerbahçe Futbol70.820.854
Otokar65.819.180
Türk Telekom61.328.837
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması - Haberler Ekonomi
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