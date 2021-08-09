Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem HacmiŞişe Cam594.919.344Garanti Bankası429.718.000Kardemir (D)334.510.
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Şişe Cam
|594.919.344
|Garanti Bankası
|429.718.000
|Kardemir (D)
|334.510.826
|Türk Hava Yolları
|221.107.802
|Akbank
|179.832.530
|Petkim
|178.847.502
|Yapı ve Kredi Bankası
|165.251.412
|Ford Otosan
|147.047.471
|ASELSAN
|135.770.051
|Ereğli Demir Çelik
|134.682.195
|Tüpraş
|132.781.404
|SASA Polyester
|116.877.879
|Koza Altın
|107.419.822
|Karsan Otomotiv
|100.442.460
|İş Bankası (C)
|91.681.397
|Tofaş Oto Fabrikası
|84.586.220
|Arçelik
|78.598.623
|Fenerbahçe Futbol
|70.820.854
|Otokar
|65.819.180
|Türk Telekom
|61.328.837
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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