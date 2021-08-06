Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
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Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
Anadolu Ajansı / Belgin Yakışan Mutlu - Haberler | Ekonomi

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20Günlük İşlem HacmiGaranti Bankası547.193.792Türk Hava Yolları422.468.510Sasa Polyester418.848.

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20Günlük İşlem Hacmi
Garanti Bankası547.193.792
Türk Hava Yolları422.468.510
Sasa Polyester418.848.379
Şişe Cam346.660.137
Koza Altın208.158.239
Akbank195.128.269
Ereğli Demir Çelik189.130.864
Emlak Konut GMYO156.399.525
Yapı ve Kredi Bank.144.557.438
Kardemir (D)143.897.330
Otokar142.603.582
Ford Otosan139.083.709
Tofaş Oto. Fab.128.779.535
Tüpraş123.755.265
Petkim123.670.837
İş Bankası (C)92.338.076
Erbosan85.672.188
Koza Madencilik75.833.939
T. Halk Bankası71.967.040
Karsan Otomotiv65.197.460
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Belgin Yakışan Mutlu

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