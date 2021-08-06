Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20Günlük İşlem HacmiGaranti Bankası547.193.792Türk Hava Yolları422.468.510Sasa Polyester418.848.
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|547.193.792
|Türk Hava Yolları
|422.468.510
|Sasa Polyester
|418.848.379
|Şişe Cam
|346.660.137
|Koza Altın
|208.158.239
|Akbank
|195.128.269
|Ereğli Demir Çelik
|189.130.864
|Emlak Konut GMYO
|156.399.525
|Yapı ve Kredi Bank.
|144.557.438
|Kardemir (D)
|143.897.330
|Otokar
|142.603.582
|Ford Otosan
|139.083.709
|Tofaş Oto. Fab.
|128.779.535
|Tüpraş
|123.755.265
|Petkim
|123.670.837
|İş Bankası (C)
|92.338.076
|Erbosan
|85.672.188
|Koza Madencilik
|75.833.939
|T. Halk Bankası
|71.967.040
|Karsan Otomotiv
|65.197.460
Kaynak: Anadolu Ajansı / Belgin Yakışan Mutlu
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