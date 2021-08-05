Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20Günlük İşlem HacmiKoza Altın568.448.095Garanti Bankası502.424.378Tüpraş453.858.
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Koza Altın
|568.448.095
|Garanti Bankası
|502.424.378
|Tüpraş
|453.858.045
|Yapı ve Kredi Bank.
|188.907.393
|Koza Madencilik
|178.715.321
|Ereğli Demir Çelik
|167.014.666
|Türk Hava Yolları
|166.586.459
|Aselsan
|155.218.977
|Kardemir (D)
|118.802.822
|Ford Otosan
|118.446.238
|Akbank
|116.851.439
|Şişe Cam
|112.943.199
|Erbosan
|109.731.530
|Petkim
|104.688.097
|Sasa Polyester
|95.747.120
|Tofaş Oto. Fab.
|94.660.281
|İş Bankası (C)
|82.364.381
|Karsan Otomotiv
|70.210.823
|Odaş Elektrik
|67.548.987
|Koç Holding
|63.939.418
Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Aslan
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