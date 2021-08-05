Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
Anadolu Ajansı / Murat Aslan - Haberler | Ekonomi

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20Günlük İşlem HacmiKoza Altın568.448.095Garanti Bankası502.424.378Tüpraş453.858.

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20Günlük İşlem Hacmi
Koza Altın568.448.095
Garanti Bankası502.424.378
Tüpraş453.858.045
Yapı ve Kredi Bank.188.907.393
Koza Madencilik178.715.321
Ereğli Demir Çelik167.014.666
Türk Hava Yolları166.586.459
Aselsan155.218.977
Kardemir (D)118.802.822
Ford Otosan118.446.238
Akbank116.851.439
Şişe Cam112.943.199
Erbosan109.731.530
Petkim104.688.097
Sasa Polyester95.747.120
Tofaş Oto. Fab.94.660.281
İş Bankası (C)82.364.381
Karsan Otomotiv70.210.823
Odaş Elektrik67.548.987
Koç Holding63.939.418
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Aslan

Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 497 lira seviyesinden işlem görüyor
Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 497 lira seviyesinden işlem görüyor
Altının kilogramı 493 bin liraya yükseldi
Altının kilogramı 493 bin liraya yükseldi
Altının kilogramı 487 bin liraya yükseldi
Altının kilogramı 487 bin liraya yükseldi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ümit Dündar Bülent Turan Mustafa Şentop Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Onur Akay Hande Erçel Demet Akalın Prens William
Spor Ali Koç Muslera Metin Oktay Ahmet Ağaoğlu Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 5.8.2021 13:52:08. #1.14#

title