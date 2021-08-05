Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20Günlük İşlem HacmiKoza Altın568.448.095Garanti Bankası502.424.378Tüpraş453.858.

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Koza Altın 568.448.095 Garanti Bankası 502.424.378 Tüpraş 453.858.045 Yapı ve Kredi Bank. 188.907.393 Koza Madencilik 178.715.321 Ereğli Demir Çelik 167.014.666 Türk Hava Yolları 166.586.459 Aselsan 155.218.977 Kardemir (D) 118.802.822 Ford Otosan 118.446.238 Akbank 116.851.439 Şişe Cam 112.943.199 Erbosan 109.731.530 Petkim 104.688.097 Sasa Polyester 95.747.120 Tofaş Oto. Fab. 94.660.281 İş Bankası (C) 82.364.381 Karsan Otomotiv 70.210.823 Odaş Elektrik 67.548.987 Koç Holding 63.939.418 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Aslan Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 497 lira seviyesinden işlem görüyor Altının kilogramı 493 bin liraya yükseldi Altının kilogramı 487 bin liraya yükseldi