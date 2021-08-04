Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
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Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
Anadolu Ajansı / Murat Aslan - Haberler | Ekonomi

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20Günlük İşlem HacmiGaranti Bankası869.525.594Kardemir (D)316.262.770Akbank306.335.

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20Günlük İşlem Hacmi
Garanti Bankası869.525.594
Kardemir (D)316.262.770
Akbank306.335.423
Türk Hava Yolları272.306.380
Şişe Cam215.010.661
Sasa Polyester199.920.563
Tofaş Oto. Fab.181.745.095
Petkim155.389.072
Ereğli Demir Çelik141.563.708
Gübre Fabrik.127.344.436
İş Bankası (C)120.501.917
Yapı ve Kredi Bank.115.669.955
Ford Otosan105.633.140
Çemaş Döküm105.435.002
Otokar104.324.322
Tüpraş103.539.260
Emlak Konut GMYO96.094.653
ASELSAN95.570.905
Koza Altın91.828.066
Sabancı Holding85.674.231
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Aslan

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