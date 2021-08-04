Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20Günlük İşlem HacmiGaranti Bankası869.525.594Kardemir (D)316.262.770Akbank306.335.
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|869.525.594
|Kardemir (D)
|316.262.770
|Akbank
|306.335.423
|Türk Hava Yolları
|272.306.380
|Şişe Cam
|215.010.661
|Sasa Polyester
|199.920.563
|Tofaş Oto. Fab.
|181.745.095
|Petkim
|155.389.072
|Ereğli Demir Çelik
|141.563.708
|Gübre Fabrik.
|127.344.436
|İş Bankası (C)
|120.501.917
|Yapı ve Kredi Bank.
|115.669.955
|Ford Otosan
|105.633.140
|Çemaş Döküm
|105.435.002
|Otokar
|104.324.322
|Tüpraş
|103.539.260
|Emlak Konut GMYO
|96.094.653
|ASELSAN
|95.570.905
|Koza Altın
|91.828.066
|Sabancı Holding
|85.674.231
Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Aslan
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