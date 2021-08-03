Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
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Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
Anadolu Ajansı / Murat Aslan - Haberler | Ekonomi

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20Günlük İşlem HacmiGaranti Bankası670.848.483Şişe Cam423.279.954Ereğli Demir Çelik403.952.

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20Günlük İşlem Hacmi
Garanti Bankası670.848.483
Şişe Cam423.279.954
Ereğli Demir Çelik403.952.819
Aselsan348.083.433
Türk Hava Yolları285.449.231
Yapı ve Kredi Bank.283.540.166
Karsan Otomotiv257.976.249
Kardemir (D)250.203.512
Akbank189.175.681
Koza Altın150.701.368
Sasa Polyester148.869.689
Tofaş Oto. Fab.134.015.032
İş Bankası (C)114.590.357
Tüpraş111.405.604
Emlak Konut GMYO107.200.534
Petkim105.909.772
Ford Otosan86.204.777
Koza Madencilik85.284.604
Bim Mağazalar84.372.838
Galatasaray Sportif81.765.085
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Aslan

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