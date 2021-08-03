Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20Günlük İşlem HacmiGaranti Bankası670.848.483Şişe Cam423.279.954Ereğli Demir Çelik403.952.
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|670.848.483
|Şişe Cam
|423.279.954
|Ereğli Demir Çelik
|403.952.819
|Aselsan
|348.083.433
|Türk Hava Yolları
|285.449.231
|Yapı ve Kredi Bank.
|283.540.166
|Karsan Otomotiv
|257.976.249
|Kardemir (D)
|250.203.512
|Akbank
|189.175.681
|Koza Altın
|150.701.368
|Sasa Polyester
|148.869.689
|Tofaş Oto. Fab.
|134.015.032
|İş Bankası (C)
|114.590.357
|Tüpraş
|111.405.604
|Emlak Konut GMYO
|107.200.534
|Petkim
|105.909.772
|Ford Otosan
|86.204.777
|Koza Madencilik
|85.284.604
|Bim Mağazalar
|84.372.838
|Galatasaray Sportif
|81.765.085
Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Aslan
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