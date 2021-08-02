Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20Günlük İşlem HacmiKarsan Otomotiv498.649.490Aselsan321.254.066Garanti Bankası266.964.
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Karsan Otomotiv
|498.649.490
|Aselsan
|321.254.066
|Garanti Bankası
|266.964.331
|Yapı ve Kredi Bank.
|227.815.426
|Ereğli Demir Çelik
|198.594.611
|Şişe Cam
|163.119.871
|Kardemir (D)
|155.581.956
|Odaş Elektrik
|154.010.765
|Emlak Konut GMYO
|151.427.913
|Fenerbahçe Futbol
|131.373.473
|Petkim
|129.686.265
|Türk Hava Yolları
|128.501.233
|Ford Otosan
|107.240.919
|Koza Altın
|95.908.154
|Tofaş Oto. Fab.
|94.545.373
|Tüpraş
|92.841.280
|Sasa Polyester
|90.093.594
|Doğan Holding
|84.493.984
|T. Halk Bankası
|82.040.410
|Çemaş Döküm
|81.461.919
Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Aslan
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