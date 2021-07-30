Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20Günlük İşlem HacmiGaranti Bankası720.021.435Yapı ve Kredi Bank.387.894.229Ereğli Demir Çelik298.587.
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|720.021.435
|Yapı ve Kredi Bank.
|387.894.229
|Ereğli Demir Çelik
|298.587.451
|Aselsan
|263.431.762
|Karsan Otomotiv
|257.215.195
|Türk Hava Yolları
|233.367.472
|Kardemir (D)
|216.073.374
|Koza Altın
|145.014.827
|Petkim
|116.755.491
|Tüpraş
|108.189.937
|Sasa Polyester
|102.178.580
|Şişe Cam
|101.997.309
|Akbank
|82.058.841
|Turkcell
|77.149.177
|Galatasaray Sportif
|76.307.610
|Odaş Elektrik
|71.860.114
|Emlak Konut GMYO
|62.089.725
|TAV Havalimanları
|56.494.454
|Arçelik
|55.504.845
|Sabancı Holding
|55.246.898
Kaynak: Anadolu Ajansı / Belgin Yakışan Mutlu
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