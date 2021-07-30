Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
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Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
Anadolu Ajansı / Belgin Yakışan Mutlu - Haberler | Ekonomi

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20Günlük İşlem HacmiGaranti Bankası720.021.435Yapı ve Kredi Bank.387.894.229Ereğli Demir Çelik298.587.

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20Günlük İşlem Hacmi
Garanti Bankası720.021.435
Yapı ve Kredi Bank.387.894.229
Ereğli Demir Çelik298.587.451
Aselsan263.431.762
Karsan Otomotiv257.215.195
Türk Hava Yolları233.367.472
Kardemir (D)216.073.374
Koza Altın145.014.827
Petkim116.755.491
Tüpraş108.189.937
Sasa Polyester102.178.580
Şişe Cam101.997.309
Akbank82.058.841
Turkcell77.149.177
Galatasaray Sportif76.307.610
Odaş Elektrik71.860.114
Emlak Konut GMYO62.089.725
TAV Havalimanları56.494.454
Arçelik55.504.845
Sabancı Holding55.246.898
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Belgin Yakışan Mutlu

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