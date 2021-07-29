Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
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Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
Anadolu Ajansı / Ergin Garip - Haberler | Ekonomi

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem HacmiGaranti Bankası502.742.630Kardemir (D)408.901.746Ereğli Demir Çelik397.480.

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Garanti Bankası502.742.630
Kardemir (D)408.901.746
Ereğli Demir Çelik397.480.405
Türk Hava Yolları383.469.488
Karsan Otomotiv231.063.803
Petkim225.249.834
Şişe Cam201.038.340
Akbank183.801.601
Tüpraş179.205.603
Yapı ve Kredi Bank.172.740.405
Sasa Polyester155.684.950
Aselsan153.881.022
Arçelik151.640.239
Tofaş Oto. Fab.150.421.403
Koza Altın135.028.505
Koç Holding112.755.293
Turkcell87.075.512
TAV Havalimanları81.196.452
Doğan Holding79.086.651
İş Bankası (C)77.389.271
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ergin Garip

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