Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem HacmiGaranti Bankası502.742.630Kardemir (D)408.901.746Ereğli Demir Çelik397.480.
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|502.742.630
|Kardemir (D)
|408.901.746
|Ereğli Demir Çelik
|397.480.405
|Türk Hava Yolları
|383.469.488
|Karsan Otomotiv
|231.063.803
|Petkim
|225.249.834
|Şişe Cam
|201.038.340
|Akbank
|183.801.601
|Tüpraş
|179.205.603
|Yapı ve Kredi Bank.
|172.740.405
|Sasa Polyester
|155.684.950
|Aselsan
|153.881.022
|Arçelik
|151.640.239
|Tofaş Oto. Fab.
|150.421.403
|Koza Altın
|135.028.505
|Koç Holding
|112.755.293
|Turkcell
|87.075.512
|TAV Havalimanları
|81.196.452
|Doğan Holding
|79.086.651
|İş Bankası (C)
|77.389.271
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ergin Garip
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