Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20Günlük İşlem HacmiGaranti Bankası328.774.997Türk Hava Yolları262.566.605Kardemir (D)251.872.

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Garanti Bankası 328.774.997 Türk Hava Yolları 262.566.605 Kardemir (D) 251.872.994 Petkim 234.090.977 Ereğli Demir Çelik 233.064.088 Şişe Cam 191.785.248 Yapı ve Kredi Bank. 181.634.043 Karsan Otomotiv 165.502.237 ASELSAN 125.078.239 Koza Altın 113.778.945 Tüpraş 112.077.658 Sasa Polyester 104.584.533 Doğan Holding 103.431.416 Akbank 97.966.774 Koç Holding 92.244.181 TAV Havalimanları 86.168.970 Borusan Mannesmann 85.247.087 Ford Otosan 74.094.216 Pegasus 65.052.418 Tofaş Oto. Fab. 57.575.710 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Aslan