Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20Günlük İşlem HacmiGaranti Bankası328.774.997Türk Hava Yolları262.566.605Kardemir (D)251.872.
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|328.774.997
|Türk Hava Yolları
|262.566.605
|Kardemir (D)
|251.872.994
|Petkim
|234.090.977
|Ereğli Demir Çelik
|233.064.088
|Şişe Cam
|191.785.248
|Yapı ve Kredi Bank.
|181.634.043
|Karsan Otomotiv
|165.502.237
|ASELSAN
|125.078.239
|Koza Altın
|113.778.945
|Tüpraş
|112.077.658
|Sasa Polyester
|104.584.533
|Doğan Holding
|103.431.416
|Akbank
|97.966.774
|Koç Holding
|92.244.181
|TAV Havalimanları
|86.168.970
|Borusan Mannesmann
|85.247.087
|Ford Otosan
|74.094.216
|Pegasus
|65.052.418
|Tofaş Oto. Fab.
|57.575.710
Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Aslan
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