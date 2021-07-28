Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
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Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
Anadolu Ajansı / Murat Aslan - Haberler | Ekonomi

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20Günlük İşlem HacmiGaranti Bankası328.774.997Türk Hava Yolları262.566.605Kardemir (D)251.872.

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20Günlük İşlem Hacmi
Garanti Bankası328.774.997
Türk Hava Yolları262.566.605
Kardemir (D)251.872.994
Petkim234.090.977
Ereğli Demir Çelik233.064.088
Şişe Cam191.785.248
Yapı ve Kredi Bank.181.634.043
Karsan Otomotiv165.502.237
ASELSAN125.078.239
Koza Altın113.778.945
Tüpraş112.077.658
Sasa Polyester104.584.533
Doğan Holding103.431.416
Akbank97.966.774
Koç Holding92.244.181
TAV Havalimanları86.168.970
Borusan Mannesmann85.247.087
Ford Otosan74.094.216
Pegasus65.052.418
Tofaş Oto. Fab.57.575.710
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Aslan

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