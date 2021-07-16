Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem HacmiSASA Polyester751.894.094Türk Hava Yolları333.116.753Garanti Bankası322.042.
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|SASA Polyester
|751.894.094
|Türk Hava Yolları
|333.116.753
|Garanti Bankası
|322.042.299
|Arçelik
|173.399.366
|Tofaş Oto Fabrikası
|171.661.721
|Kardemir (D)
|160.204.705
|Ereğli Demir Çelik
|129.839.559
|Yapı ve Kredi Bankası
|112.997.937
|Koza Altın
|97.778.873
|Petkim
|88.350.435
|Akbank
|80.803.522
|Borusan Yatırım Pazarlama
|71.073.797
|Koç Holding
|63.204.285
|Şişe Cam
|62.928.914
|Ford Otosan
|62.218.785
|ASELSAN
|60.187.563
|Bim Mağazalar
|54.487.797
|İş Bankası (C)
|51.225.853
|TAV Havalimanları
|48.609.258
|Koza Madencilik
|46.967.689
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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