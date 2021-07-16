Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
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Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem HacmiSASA Polyester751.894.094Türk Hava Yolları333.116.753Garanti Bankası322.042.

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
SASA Polyester751.894.094
Türk Hava Yolları333.116.753
Garanti Bankası322.042.299
Arçelik173.399.366
Tofaş Oto Fabrikası171.661.721
Kardemir (D)160.204.705
Ereğli Demir Çelik129.839.559
Yapı ve Kredi Bankası112.997.937
Koza Altın97.778.873
Petkim88.350.435
Akbank80.803.522
Borusan Yatırım Pazarlama71.073.797
Koç Holding63.204.285
Şişe Cam62.928.914
Ford Otosan62.218.785
ASELSAN60.187.563
Bim Mağazalar54.487.797
İş Bankası (C)51.225.853
TAV Havalimanları48.609.258
Koza Madencilik46.967.689
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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