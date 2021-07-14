Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem HacmiSASA Polyester958.699.030Garanti Bankası578.440.288Türk Hava Yolları362.932.
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|SASA Polyester
|958.699.030
|Garanti Bankası
|578.440.288
|Türk Hava Yolları
|362.932.612
|Kardemir (D)
|215.883.627
|Yapı ve Kredi Bankası
|184.082.594
|Petkim
|180.007.962
|Ereğli Demir Çelik
|178.523.845
|Koza Altın
|140.331.640
|Arçelik
|139.224.752
|Akbank
|115.372.713
|Tüpraş
|112.767.654
|Koç Holding
|100.248.830
|Turkcell
|95.554.308
|Fenerbahçe Futbol
|90.842.970
|Şişe Cam
|78.873.089
|İş Bankası (C)
|69.463.164
|Bim Mağazalar
|64.044.114
|Jantsa Jant Sanayi
|62.362.385
|ASELSAN
|61.734.623
|Ford Otosan
|56.138.152
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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