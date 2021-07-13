Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem HacmiGaranti Bankası501.423.481Türk Hava Yolları273.162.014SASA Polyester227.165.

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Garanti Bankası 501.423.481 Türk Hava Yolları 273.162.014 SASA Polyester 227.165.592 Yapı ve Kredi Bankası 199.693.526 Kardemir (D) 193.292.191 Ereğli Demir Çelik 184.843.931 Koza Altın 171.283.918 Petkim 170.637.770 Akbank 147.194.276 Arçelik 132.303.272 Konya Çimento 113.204.061 Koç Holding 106.968.929 Tüpraş 96.093.392 Erbosan 86.977.957 Şişe Cam 84.487.860 Halkbank 76.644.262 ASELSAN 75.641.768 Emlak Konut GMYO 71.831.317 Doğan Holding 67.813.170 İş Bankası (C) 63.008.019 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara Altının kilogramı 496 bin liraya geriledi