Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem HacmiGaranti Bankası501.423.481Türk Hava Yolları273.162.014SASA Polyester227.165.
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|501.423.481
|Türk Hava Yolları
|273.162.014
|SASA Polyester
|227.165.592
|Yapı ve Kredi Bankası
|199.693.526
|Kardemir (D)
|193.292.191
|Ereğli Demir Çelik
|184.843.931
|Koza Altın
|171.283.918
|Petkim
|170.637.770
|Akbank
|147.194.276
|Arçelik
|132.303.272
|Konya Çimento
|113.204.061
|Koç Holding
|106.968.929
|Tüpraş
|96.093.392
|Erbosan
|86.977.957
|Şişe Cam
|84.487.860
|Halkbank
|76.644.262
|ASELSAN
|75.641.768
|Emlak Konut GMYO
|71.831.317
|Doğan Holding
|67.813.170
|İş Bankası (C)
|63.008.019
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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