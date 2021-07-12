Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
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Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem HacmiGaranti Bankası640.673.362Kardemir (D)356.244.320Türk Hava Yolları318.312.346Petkim293.

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Garanti Bankası640.673.362
Kardemir (D)356.244.320
Türk Hava Yolları318.312.346
Petkim293.356.306
Ereğli Demir Çelik288.910.125
Yapı ve Kredi Bankası189.073.960
Akbank149.980.341
RTA Laboratuvarları146.553.441
Koza Altın129.499.664
Bera Holding122.412.926
SASA Polyester102.263.693
Erbosan102.113.748
Koç Holding100.739.219
Arçelik91.914.523
Tüpraş90.750.302
İş Bankası (C)86.154.085
Emlak Konut GMYO75.696.606
Şişe Cam75.558.069
Vakıflar Bankası62.126.195
Teknosa İç ve Dış Ticaret60.842.770
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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