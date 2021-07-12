Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem HacmiGaranti Bankası640.673.362Kardemir (D)356.244.320Türk Hava Yolları318.312.346Petkim293.

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Garanti Bankası 640.673.362 Kardemir (D) 356.244.320 Türk Hava Yolları 318.312.346 Petkim 293.356.306 Ereğli Demir Çelik 288.910.125 Yapı ve Kredi Bankası 189.073.960 Akbank 149.980.341 RTA Laboratuvarları 146.553.441 Koza Altın 129.499.664 Bera Holding 122.412.926 SASA Polyester 102.263.693 Erbosan 102.113.748 Koç Holding 100.739.219 Arçelik 91.914.523 Tüpraş 90.750.302 İş Bankası (C) 86.154.085 Emlak Konut GMYO 75.696.606 Şişe Cam 75.558.069 Vakıflar Bankası 62.126.195 Teknosa İç ve Dış Ticaret 60.842.770 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara