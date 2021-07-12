Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem HacmiGaranti Bankası640.673.362Kardemir (D)356.244.320Türk Hava Yolları318.312.346Petkim293.
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|640.673.362
|Kardemir (D)
|356.244.320
|Türk Hava Yolları
|318.312.346
|Petkim
|293.356.306
|Ereğli Demir Çelik
|288.910.125
|Yapı ve Kredi Bankası
|189.073.960
|Akbank
|149.980.341
|RTA Laboratuvarları
|146.553.441
|Koza Altın
|129.499.664
|Bera Holding
|122.412.926
|SASA Polyester
|102.263.693
|Erbosan
|102.113.748
|Koç Holding
|100.739.219
|Arçelik
|91.914.523
|Tüpraş
|90.750.302
|İş Bankası (C)
|86.154.085
|Emlak Konut GMYO
|75.696.606
|Şişe Cam
|75.558.069
|Vakıflar Bankası
|62.126.195
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|60.842.770
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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